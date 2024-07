Guto lidera com 41,3% e Roncon tem 33,5%, em situação de empate técnico

A pouco mais de três meses da eleição, o prefeito Guto Volpi (PL), pré-candidato à reeleição, lidera a corrida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, segundo levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário. O atual comandante do Executivo aparece com 41,3% das intenções de voto, contra 33,5% de seu mais próximo concorrente, o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania).

O cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com os nomes de todos os concorrentes, traz ainda o ex-vereador Renato Foresto (PT), com 5,0% das intenções de voto; o advogado Ricardo Abílio (Novo), com 2,0% das menções; e o empresário Cesar do Canoa (PSDB), com 1,9%.

Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo branco ou anulariam o voto 10,2% dos entrevistados. Outros 6,1% disseram não saber ou não responderam.

Como a margem de erro da pesquisa é de 4,3 pontos percentuais para cima ou para baixo, não seria possível cravar com segurança quem sairia vencedor caso a eleição fosse hoje, já que, no melhor cenário, Gabriel Roncon subiria a 37,8% das intenções de voto, enquanto Guto Volpi, no pior, cairia a 37,0%.

Em outro cenário estimulado, sem a presença de Cesar do Canoa, os demais pré-candidatos ampliam suas intenções de voto. Guto Volpi soma 41,9% das menções (0,6 ponto percentual a mais), contra 33,9% (0,4 ponto de acréscimo) de Gabriel Roncon, o que também configura empate técnico. Na sequência aparecem Renato Foresto, com 5,2% (mais 0,2 ponto), e Ricardo Abílio, com 2,4% (mais 0,4 ponto). Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 10,6%. Não souberam ou não quiseram responder 6,1% dos entrevistados.

Na pesquisa espontânea, quando os agentes do Paraná Pesquisas se limitam a questionar o eleitor sobre em quem votaria se o pleito fosse hoje, mas não apresentam nenhum nome, Guto Volpi soma 20,2% das intenções de voto, contra 13,9% de Gabriel Roncon. Na sequência aparecem Renato Foresto (1,5%), Ricardo Abílio (0,6%) e Cesar do Canoa (0,2%). Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 7,0%. Não souberam ou não quiseram responder 56,1% dos entrevistados.

O instituto também quis saber qual é o pré-candidato mais rejeitado do eleitor ribeirão-pirense. Guto Volpi aparece na liderança, com 33.9% das citações. Gabriel Roncon vem em segundo, com 23,3%. César do Canoa tem 20,6%, assim como Renato Foresto, e Ricardo Abílio soma 16,1%. Disseram que poderiam votar em todos eles 4,4% dos entrevistados. Outros 21,3% não souberam ou não quiseram responder.

Guto Volpi é o líder das intenções de voto entre os homens (com 43,1%), mulheres (40,7%), em todas as faixas etárias (variando de 40,2% a 43,9%) e entre eleitores dos ensinos fundamental (41,2%) e médio (46,0%). O único recorte em que não se sai melhor é o de entrevistados com ensino superior, no qual Gabriel Roncon lidera com 35,8%.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 540 eleitores de Ribeirão Pires, entre os dias 26 de junho e 1º de julho. Cerca de 20% dos questionários foram auditados. O grau de confiança dos resultados é de 95%, o que significa dizer que, se a pesquisa fosse feita 100 vezes, em 95 delas o resultado seria o mesmo. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-02937/2024.

Tarcísio de Freitas é aprovado por 63% dos entrevistados e Lula, reprovado por 53,7%