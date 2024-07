Ações gratuitas de saúde são promovidas no Grande ABC pela Coop

A rede de varejo Coop promove mensalmente, e de forma itinerante, o programa Bliz da Saúde no Grande ABC, para aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) e orientações sobre hábitos saudáveis e dicas de saúde. As cidades beneficiadas serão Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Diadema e Ribeirão Pires, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h.





Segundo estimativa, desde 2012, mais de 260 mil pessoas já foram beneficiadas com a ação. O atendimento é feito por meio de uma van, adaptada com todos os recursos de um consultório, além de um farmacêutico e um operador de drogaria.





Neste mês de julho, além do Grande ABC, serão contemplados também moradores em Sorocaba, Piracicaba, São José dos Campos e Tatuí, com o atendimento das 10h às 15h. Para conferir as datas e endereço de todas as unidades basta conferir o cronograma em: https://issuu.com/portalcoop/docs/269611_24_coop_responsabilidade_social_calendario_?fr=sOGFhOTcwNTM1ODk