Copafer realiza workshop gratuito sobre funcionamento de chuveiros

Na próxima quinta-feira (4), a partir das 18h30, a Copafer, empresa com 51 anos de experiência e um portfólio de mais de 80 mil produtos para a indústria e construção, realiza um workshop gratuito e aberto ao público sobre o funcionamento e parte elétrica de chuveiros, torneiras e aquecedores na loja de Mauá.

O evento é uma iniciativa da Copafer em parceria com a Lorenzetti, marca reconhecida na área de produtos para banho e aquecimento de água, e promete ser uma oportunidade para os interessados de aprimorar o compreender o funcionamento dos sistemas.

O Workshop Lorenzetti tem como objetivo oferecer aos participantes conhecimentos práticos sobre a parte elétrica de chuveiros, torneiras e aquecedores. A programação inclui instruções sobre instalação, manutenção e segurança desses aparelhos, essenciais para o conforto e segurança doméstica. Além do conteúdo técnico, o evento contará com comes e bebes, sorteios e brindes, proporcionando um ambiente descontraído e de aprendizado.

Para participar, basta se inscrever acessando um link na bio ou encaminhando mensagem pelo Instagram da empresa (https://www.instagram.com/copafer/).