Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, causa polêmica ao mostrar filho de sete anos de idade dirigindo carro

Andressa Suita causou uma enorme polêmica ao compartilhar um vídeo em que o filho de sete anos de idade surge dirigindo. Gabriel, fruto do relacionamento com Gusttavo Lima, aparece no registro sentado sozinho atrás do volante com o irmão mais novo, Samuel, de cinco, sentado no banco ao seu lado. A famosa estava atrás filmando o momento com ambas as crianças sem cinto de segurança. O caçula, inclusive, chega a ficar em pé no conversível, que estava com o capô aberto.

Segundo a legislação do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a idade mínima para tirar a carteira de habilitação é de 18 anos de idade e para poder sentar no banco do passageiro da frente, a criança precisa ter mais do que dez anos. Além disso, o Art. 310 diz:

Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Por conta disso, diversos internautas condenaram o fato de Andressa ter deixado uma criança dirigir, pois colocou em risco a segurança de todos.

Criminosa com orgulho, esposa de Gustavo Lima entrega a direção de um carro a uma criança, filma e pública na Internet. Andressa Suita cometeu um crime, e aí, as autoridades irão processar a milionária ou justiça só vale pra pobre mesmo?, disparou uma pessoa.

Completa com um outro, sem o uso do cinto de segurança. Ela acha que rico não se arrebenta? Depois?, comentou outra.

Enquanto haviam muitas críticas de usuários de redes sociais, também houve quem rebateu as acusações de que a esposa do cantor sertanejo teria cometido um crime, pois a família estava dentro de sua propriedade e não em uma via pública.

Este carro está no piloto automático... além do mais, o Detran não tem jurisdição em vias privadas, disse um internauta.

Ele não está dirigindo, é um Tesla. Dirige sozinho, argumentou um segundo.

A assessoria de Gusttavo se pronunciou sobre o assunto em conversa com a colunista Fábia Oliveira, dizendo apenas:

O vídeo foi feito dentro da propriedade deles.