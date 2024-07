Especialistas pedem leis rígidas contra mortes no trânsito

Apesar de ser marcado como uma época de conscientização no trânsito, o Maio Amarelo no Grande ABC registrou 24 óbitos, empatando com o mesmo período de 2015, ano de início da série histórica. Especialistas em trânsito destacam a necessidade urgente de reformas no Código de Trânsito Brasileiro e de uma fiscalização mais rigorosa como medidas essenciais para reduzir acidentes e salvar vidas nas vias da região.

Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), a marca de mortes também supera a dos meses anteriores de 2024, que, para comparação, tinha o mês de abril como o mais letal, com 18. O mês de maio também foi o que teve mais casos de acidentes na região, com 730, superando março, com 710 sinistros.

Para o professor da FECFAU-Unicamp (Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Campinas), Creso de Franco Peixoto, apesar do alto índice, os números não sinalizam uma campanha ineficaz. “Nesse mês em que isso aconteceu, houve alguma mudança no Código de Trânsito? O nível de fiscalização nessa região aumentou? Você acha que a campanha muda alguma coisa no comportamento do motorista? A forma de dirigir se mantém”, avalia o professor.

Para Creso, existe a necessidade de um Código de Trânsito mais rígido e uma fiscalização eficaz para garantir sua aplicação, já que leis mais severas seriam essenciais para lidar com motoristas infratores. Em uma discussão nacional, o apelo é por reformas legislativas que reflitam uma abordagem mais científica baseada em estatísticas globais e experiências passadas no País. As propostas incluem destinar receitas de multas para campanhas de fiscalização e estabelecer transparência sobre como esses fundos são utilizados para melhorar o trânsito.

Para José Montal, da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o crescimento econômico reflete diretamente no aumento do tráfego e, consequentemente, dos acidentes. Assim como Creso, ele defende uma maior fiscalização e punição aos maus condutores. O especialista avalia que as infrações relacionadas ao Código de Trânsito são como o prenúncio do acidente e afirma que quem costuma desrespeitar as leis de trânsito é um “perigo social”. Apesar da maioria dos acidentes ocorrer com adultos, ele defende as campanhas voltadas para o público infantil usadas na região.

“Todos os países que conseguiram reduções visíveis na mortalidade no trânsito trabalham com as crianças desde os 7 anos. As crianças são as melhores para aprender e para ensinar”, explica Montal. “E, por outro lado, como elas ainda não têm a experiência de conviver com riscos, ensinar a elas é fundamental até para sobreviverem nessa barbárie que é o trânsito motorizado.”

Regis Frigeri, observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária, diz incentivar ações voltadas ao público infanto-juvenil, uma vez que eles se posicionam e cobram os mais velhos por um comportamento seguro e por boas atitudes. “Sabemos que essas crianças representam o futuro do trânsito brasileiro”, destaca.

Concessionárias detalham ações para diminuição dos sinistros