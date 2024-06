Jornal causa indignação ao louvar ‘gestão de Zacarias’ em Sto.André

A distribuição de exemplares do Jornal do ABC, com data de 26 de junho de 2024, provocou indignação em Santo André, especialmente em vereadores governistas e no prefeito Paulo Serra (PSDB). A publicação atribui obras entregues nos últimos sete anos e meio pela Prefeitura à “gestão de Zacarias”, referência ao vice e pré-candidato dissidente ao Paço, Luiz Zacarias (PL).

Líder do governo na Câmara, Pedrinho Botaro (PSDB) se disse especialmente incomodado com o fato de Zacarias tentar, inclusive em entrevista, disseminar a ideia de que teve participação decisiva na gestão. “Trata-se de um equívoco. Os vereadores, aprovando parcerias e convênios que proporcionaram os recursos necessários às obras, realizaram trabalho muito mais importante.”

Como exemplo de que Luiz Zacarias não participa da gestão, o tucano citou os recentes votos contrários dos vereadores que apoiam a pré-candidatura do liberal na Casa – Lucas Zacarias (PL) e Pedro Awada (União Brasil) – ao projeto de securitização da dívida, que pode injetar R$ 237 milhões nos cofres da Prefeitura. “Depois, quando esse dinheiro for revertido em obras, vão falar que eles ajudaram?”

Representante do MBL (Movimento Brasil Livre), o vereador Marcio Colombo (PSDB) criticou principalmente a reportagens do jornal que cita a entrega de “mais de 160 praças reformadas” pela “Gestão de Zacarias”. A publicação sustenta que o vice “coordenou parcela significativa dos trabalhos de revitalização, principalmente no período em que também ocupou o cargo de secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Santo André”.

“Ficou dois meses à frente (da Secretaria) e não deu conta do recado. É muito falso. Está tentando se apropriar de forma sorrateira do trabalho da gestão Paulo Serra por ser bem sucedida”, avaliou Marcio Colombo.

Luiz Zacarias foi destituído da Secretaria de Serviços Urbanos, em abril de 2018, por reclamação da Câmara. Na época, legisladores pressionaram o prefeito Paulo Serra pela demissão do então aliado porque desconfiavam de que o titular da Pasta beneficiasse o filho, Lucas Zacarias (PL), no atendimento das indicações para a realização de obras e zeladorias na cidade.

Colombo lembrou que ao tratar como seus os feitos da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Zacarias usurpa a memória do sucessor dele na Pasta, Vitor Mazzeti Filho, que morreu recentemente, em 21 de junho, aos 55 anos. “É um desrespeito total.”

Paulo Serra manifestou sentimento de “profunda indignação” com o episódio. “Lamentável ver até que ponto aqueles que praticam a velha e oportunista política podem chegar para tentar enganar as pessoas. O desrespeito da campanha do ódio à memória de um servidor público que dedicou sua vida a Santo André é algo revoltante, mas fala muito sobre o tipo de pessoas que estão nos atacando. Nossa cidade não merece isso”, declarou.

IRREGULAR

A edição do Jornal do ABC é apócrifa e infringe a legislação. A publicação, que não traz expediente com os nomes dos responsáveis, cita pesquisa que põe Zacarias como “primeiro colocado” nas intenções de voto ao Paço, mas não aponta o registro do levantamento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), obrigação legal.

Ninguém assumiu publicamente a responsabilidade pela distribuição gratuita dos exemplares do jornal, que não tem circulação regular na cidade ou na região. A reportagem do Diário procurou Luiz Zacarias, mas ele não quis se manifestar. A equipe não conseguiu contato com o Jornal do ABC.