Netuno e Ramalhão fazem clássico regional pelo G-4

Em clássico regional pela Série D do Campeonato Brasileiro, Água Santa e Santo André defendem uma vaga na zona de classificação do Grupo A7, a partir das 18h, na Arena Inamar.

O Ramalhão chega embalado por cinco partidas sem derrota. Na quarta posição, com 14 pontos, venceu a então líder Inter, por 1 a 0, na última rodada – a equipe de Limeira acabou superada na classificação pelo Maringá (23). Já o Netuno está uma posição abaixo, com 13, e empatou sem gols com o São José no último compromisso.

No primeiro turno, o clássico foi disputado no Estádio Bruno Daniel, e as equipes ficaram no 1 a 1, com gols de Alexiel, pelo Santo André, e Jeam, pelo Água Santa.

Hoje, o time andreense terá o reforço de Almir Luan. O zagueiro foi anunciado oficialmente pelo Ramalhão na tarde de ontem e chega para cobrir a saída de Matheus Mega, que deixou o clube durante a semana. O defensor foi contratado por empréstimo até o fim do ano. Além dele, o técnico Leston Junior terá a volta do volante Nelsinho, que cumpriu suspensão na última rodada.

“É um jogo que pode impactar no nosso objetivo. Os jogadores estão conscientes e sabem da dificuldade que vamos encontrar”, explica o técnico Leston Junior.

Os ingressos para a decisão podem ser encontrados no site ceosports.com.br, a partir de R$ 10. Além disso, o Água Santa transmite a partida no canal do YouTube TV Netuno.