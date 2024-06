Mítico revela porquê Anitta o chamou de fútil, entenda

Durante a participação de Anitta no podcast Podpah, um climão se instalou quando ela chamou Mítico, um dos apresentadores de fútil. Na ocasião, o youtuber não lembrou do momento em que se conheceram e ela teve que escrever para que ele lembrasse.

Depois disso, o público ficou curioso sobre o que rolou. Por isso, Mítico contou no programa do dia 26 de junho ao lado do amigo, que já não aguentava mais as perguntas sobre o assunto -até de sua mãe.

Começando a explicar, Igão relembrou que eles conheceram a cantora durante uma viagem:

- A gente estava na Turquia e a Anitta convidou a gente para ir na balada em que ela estava. Disse que era só chegar lá, ir na mesa dela e iam liberar. Deu meia hora que chegamos, ela falou que ia embora. Ela deu o motivo que estava indo porque estava com o bonitão lá [Simone Susinna, ex da cantora], o italiano. Cada peito dele desse tamanho. Nós falamos: Nossa, vai com Deus. Aí o Mítico falou para ela: Até eu iria embora, um cara desse. Foi isso.

Continuando, Igão disse que a dona do hit Envolver foi desnecessária. Mítico contou que recebeu mensagens da mãe sobre o assunto e que não foi nada demais:

Minha mãe me mandou mensagem e eu pensei: Se minha mãe está assim, imagina o público. Então para esclarecer agora que eu estou mais calmo: eu elogiei o boy dela. Para de achar que eu sou um tarado, um m**a. Eu não sou, inferno!