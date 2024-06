Questionada por seguidores, Bruna Biancardi revela se a gravidez de Mavie foi planejada

Bruna Biancardi abriu a famosa caixinha de perguntas do Instagram na última quinta-feira, dia 27, para que seus seguidores pudessem conhecer um pouco mais sobre ela. Entre questionamentos sobre suas manias e hábitos, a influenciadora acabou recebendo uma dúvida sobre sua gravidez de Mavie, fruto do antigo namoro com Neymar.

Questionada se teria engravidado de propósito, Bruna deixou que suas amigas respondessem:

- Não, porque a Mavie foi planejada por vocês. Inclusive, era um sonho do Davi, ele pediu uma irmã, então, se foi planejado, não foi de propósito, respondeu uma das amigas de Biancardi.

- Ela passou por médicos, foi algo que os dois conversaram, continuou a outra.

E Bruna completou:

- Parei de tomar remédio.

Então a amiga finalizou:

- Não foi de propósito, é até feio alguém perguntar isso. Teve propósito, não foi de propósito.

Vale lembrar que Mavie está quase completando nove meses de vida. A pequena nasceu em outubro de 2023, após uma série de boatos de término dos pais.