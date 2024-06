Santo André dá início às obras de drenagem na Vila América

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), assinou ontem a ordem de serviço que autoriza o início das obras de drenagem na bacia do Córrego Guarará, na Vila América. O investimento será de R$ 64 milhões, sendo R$ 47 milhões da CAF (Corporação Andina de Fomento), identificada como o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e o restante da Prefeitura. A previsão de entrega é para dezembro de 2025.

O Piscinão da Vila América fica localizado embaixo do Viaduto Milo Cammarosano, entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo. As três bombas do reservatório serão substituídas por cinco novas, submersíveis. A troca aumentará a capacidade de vazão para o Córrego Guarará.

As bombas conseguem tirar 400 litros de água por segundo. Com as mudanças, deverão passar a drenar 2.000 litros por segundo.

De acordo com Serra, essa é uma das obras mais aguardadas do plano de governo da atual gestão, diante os impactos das enchentes nesta região. “A CAF faz parte do projeto Drenar Santo André, que realizou ações no córrego da Maurício de Medeiros e ecopontos. Serão várias fases de revitalizações. Vamos atravessar apenas mais um verão sem essa obra. Nós nos preocupamos com os moradores do bairro, mas a questão da Santos Dumont atrapalha toda a cidade. Quando alaga, trava o eixo Santo André, São Caetano e Mauá. A água escoa rapidamente. Mesmo assim, tem repercussão no trânsito geral.”

Além das ações no piscinão, a Prefeitura diz que vai construir sete microreservatórios na bacia do Córrego Guarará, na Vila Pires. Também será implantada uma galeria na Avenida Queirós Filho. Com ela, a captação da água será direcionada diretamente ao Guarará.

“A população da Vila América e da Vila Pires terá verões mais tranquilos. Começamos a resolver essa questão emergencial com a assinatura dessa ordem de serviço. Aumentar a capacidade é um dos pontos cruciais aqui. A obra próxima ao Carrefour já trouxe uma vazão melhor. Esses pequenos reservatórios serão fundamentais para coletar a água. Na Queirós, também não há captação da chuva e tudo desce para a Vila América. Com a galeria, conseguimos evitar isso.”

A Prefeitura detalha que as máquinas vão bombear a água do reservatório por uma tubulação de recalque até a jusante do Córrego Guarará entre o Carrefour e o Atacadista Roldão, na Avenida Pedro Américo. “As sete piscininhas serão construídas na bacia do Córrego Guarará, nas ruas Armida, Caiapós, Alida, Cajuru, Tucuruí, Ocaraí e Santa Joana D’arc. Juntos, esses mini reservatórios terão capacidade de acumular quase 5.000 m³”, esclarece em nota.

Serra também afirma que haverá testes para que as praças da Avenida Santos Dumont sirvam como “esponja” para absorver a água. O prefeito diz que a demora no início das obras aconteceu por causa das mudanças de prioridades durante a pandemia e das mudanças climáticas, que exigiram alterações no projeto.

“A última ocorrência por causa de enchentes em Santo André foi em dezembro de 2022. Desde então, não tivemos outros grandes problemas por causas de alagamentos, com prejuízo material e perda de vidas. As mudanças nesse projeto incluem o aumento em cinco vezes da capacidade e implementação dos reservatórios espalhados pelo bairro”, comenta.