Príncipe Harry fala sobre morte de Princesa Diana e como lidou com o luto: Você se convence de que a pessoa que você perdeu quer que você fique triste

Príncipe Harry participou de um bate-papo na Scotty?s Little Soldiers, uma instituição de caridade britânica que apoia crianças cujus pais morreram enquanto serviam nas forças armadas. Durante a conversa, o filho de Princesa Diana falou sobre como foi perder a mãe com 13 anos de idade.

- É tão fácil, quando criança, pensar ou se convencer... você se convence de que a pessoa que você perdeu quer que você fique triste pelo maior tempo possível para provar a ela que sente sua falta. Mas então vem a noção de que, não, ela deve querer que eu seja feliz.

E continua:

- A coisa mais difícil, especialmente para as crianças, acho que é: Não quero falar sobre isso porque vai me deixar triste, mas quando percebo que se eu falar sobre isso, estou celebrando a vida deles, então, na verdade, as coisas ficam mais fáceis. Não vou falar sobre isso, e essa é a melhor forma de lidar com a situação. Pode ser por um tempo, mas você não pode esconder isso para sempre. Não é sustentável. E vai comer você por dentro. Ninguém quer estar na posição de ser forçado a falar sobre exatamente aquilo de que não, quer falar, especialmente quando todo mecanismo de defesa em sua mente, sistema nervoso e tudo mais está dizendo não vá por esse caminho.

Diana no dia 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em Paris, na França.