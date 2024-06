Bairro Jardim congestiona após roda de veículo escapar

Congestionamento atípico foi notado na tarde desta quarta-feira (26) em um cruzamento entre a Rua Manoel de Nóbrega e a R. Monções, no Bairro Jardim, em Santo André. Apesar da fila de veículos formada, segundo informações do Departamento de Trânsito presente no local, no local houve apenas o escape de uma roda de veículo.

Segundo os agentes, ninguém foi ferido e nenhuma colisão foi registrada. Um guincho está a caminho para retirada do veículo que perdeu uma das rodas.

Parte da via, que foi interditada, deve ser liberada.