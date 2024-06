Jogo 7. Palmeiras 4, Santo André 4. Sandro Gaúcho, o matador. Mas a noite foi de Tássio. 20 de maio de 2004... ...para nunca mais esquecer!

Tássio fez o quarto gol do Santo André naquela noite maravilhosa – para os andreenses – no histórico Parque Antarctica. O gol da classificação diante de um time que tinha São Marcos e Vagner Love.

Emoção? Alegria? Desabafo? Tudo isso contribuiu para o choro compulsivo de Tássio Lopes Ferreira, que no dia anterior – 19 de maio de 2004 – completara 22 anos de idade.

Mas o motivo maior das lágrimas foi outro, confessado pelo próprio Tássio ao ser entrevistado, semana passada, pelo programa “Memória do Esporte”, do DGABC-TV, e que revelaremos no próximo domingo.

ANTES...

Na apresentação do jogo, Divanei Guazzelli escreveu no Diário:

Santo André e Palmeiras definem futuro no “palco das glórias”. Vitória ou empate por quatro gols coloca o Ramalhão na semifinal da Copa do Brasil.

Foi no Parque Antarctica que o Santo André subiu pela primeira vez, em 1981.

...E DEPOIS

Dia seguinte, a manchete: “Empate heróico. Ramalhão conquista o direito de sonhar com a Libertadores”.

E lá vai Divanei passando para a história as informações redigidas quase na virada de 20 para 21 de maio de 2004:

Santo André alcança o impossível no Parque Antarctica: faz 4 a 4 com o Palmeiras e vai à semifinal da Copa do Brasil.

Um dos maiores jogos nos seus 37 anos.

Para o que completamos, duas décadas depois: que venha o surpreendente XV de Novembro, de Campo Bom, Rio Grande do Sul.

Enquanto isso...

“O show sobrevive”, escrevia Nelson Cilo na coluna “Confidencial”:

O tiro de misericórdia do menino Tássio demonstrava a continuidade do show. Virou herói nas TVs.

Nesse meio tempo, o Santo André fazia a primeira partida da sua história na região Norte. E só não foi melhor por fração de segundos.

O time vencia o Remo por 2 a 1, no domingo, 23 de maio de 2004, no Estádio Evandro Almeida, em Belém, quando Helinho empatou aos 46 minutos do segundo tempo.

Já o Azulão caia diante do Boca Juniors nas penalidades. Em Buenos Aires, pela Libertadores da América, 1 a 1 no tempo normal.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Jogo 8: no Pacaembu, Santo André 3, XV-RS 4

HERÓI. Tássio no gramado do Parque Antarctica na noite que virou histórica para o Santo André: autor do gol salvador no finalzinho de um 4 a 4 insuperável

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No momento Memória, a lista das famílias de origem italiana que chegaram em São Bernardo na virada do século 19 para o 20. Entre elas, a família Caratin, que tem entre os descendentes um assíduo ouvinte de “Canta Itália”, casado com uma Valério – de tradição no Bairro Assunção.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Nesta quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

E ATENÇÃO...

Neste sábado, em São Bernardo, a realização do 15º encontro de corais em língua italiana.

Seis corais se apresentarão no Teatro Elis Regina, no bairro Assunção, com início às 16h: Grupo Folkloristico Stella Bianca de Jarinú, Coral da Sociedade Cultura Ítalo Brasileira de Santo André, Coral Infanto-Juvenil Pio X e Coral Pio X de Jundiaí, Coral da Associação Trevisani nel Mondo Cascalho de Cordeirópolis e o Bicchieri d''Oro, de São Bernardo.

No hall de entrada do Elis Regina, uma exposição para comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil e os 100 anos da grande imigração dos toscanos para o Riacho Grande.

O Teatro Elis Regina fica na Avenida João Firmino, 900, na antiga colônia da família Dellabarba da Linha Jurubatuba.

Divulgação: Marco/Quico

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 26 de junho de 1994 – Edição 8736

MANCHETE – Brasil vai jogar sem mudança.

Para a sequência da Copa 94, nos EUA, o técnico Parreira anunciava o mesmo time do jogo com Camarões para enfrentar a Suécia em Detroit.

PONTO DE VISTA - Adeus ao poeta Jansen Filho.

Na mostra do poeta paraibano, Tito Costa lembrava que o mesmo estivera em São Bernardo participando de um concurso de trovas.

EM 26 DE JUNHO DE...

1944 – Ex-prefeito João Avamileno, de Santo André, nascia em Boracéia.

1954 - Inaugurada a Faculdade de Ciências Econômicas de Santo André, a primeira da cidade.

HOJE

Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas

Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

Dia do Metrologista

Dia do Professor de Geografia no Brasil

Dia da Aviação de Busca e Salvamento.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Rio Grande do Norte, hoje é o aniversário de Bodó, Fernando Pedroza, Itajá e Major Sales, Triunfo Potigar e Venha-Ver.

Na Bahia: Castro Alves, Catu, Poções e Santa Maria da Vitória.

Também celebram aniversário em 26 de junho: Monte Santo de Minas (MG), São José do Belmonte (PE), São Raimundo Nonato (PI) e Umuarama (PR).

São Pelágio

26 de junho

Mártir. Foi decapitado em Córdoba com apenas 13 anos de idade, vítima dos mouros, a quem foi entregue como refém. Natural de Galiza, faleceu no ano 925.

Ilustração – YouTube