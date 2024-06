Marcelo Oliveira e Juiz João formalizam união em Mauá

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), oficializa Juiz João (PSD) como pré-candidato a vice no projeto de reeleição.





O chefe do Executivo aproveita a ocasião do ato político, no diretório do Partido dos Trabalhadores na região central, para elevar o tom e criticar o principal adversário, o deputado estadual Atila Jacomussi, pré-candidato a prefeito ao fortalecer a importância da "coalizão" com formada com o pessedista. "Não queremos que a cidade volte ao passado de buracos nas ruas e nas finanças".





Juiz João, endossa as críticas do agora parceiro de chapa ao ex-prefeito. "O sonho não era ser prefeito, o sonho é o de ter uma cidade melhor. Não queremos de volta Mauá nas páginas policiais e com uma pessoa com quatro contas, de todos os anos de mandato, rejeitadas".