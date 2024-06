Edson & Hudson fecham Festa Junina de Mauá com nova turnê

Com show de Edson & Hudson, a Festa Junina de Mauá encerra hoje sua 37ª edição. A dupla já vendeu cerca de 12 milhões de cópias e soma milhares de views e streams. Com quatro certificações de ouro, uma de platina e duas indicações ao Grammy Latino, eles chegam à cidade com o show Foi Deus, que traz grandes sucessos do repertório, músicas inéditas e modas de viola. “Voltar à cidade é ver um filme passando na cabeça”, conta Edson ao Diário.

A dupla Edson & Hudson nasceu no circo e foi literalmente no picadeiro onde tudo começou. Incentivados pelo pai, o palhaço Beijinho, formaram a dupla Pep e Pupi, que depois se transformou em Edson & Hudson. Os anos de luta foram recompensados em 2000, com a faixa Azul. Na sequência, tudo o que os irmãos gravaram – e até o que tinha sido registrado anteriormente – se transformou em sucesso.

A nova turnê da dupla, Foi Deus, contempla muitos sucessos, dentre eles a própria Azul, Foi Deus, Porta-Retrato, Ela Encasquetou, Vamos Fazer Festa, Deixa Eu Te Amar, Foi Você Quem Trouxe e muito mais. Além disso, haverá releituras, como Alô, de Chitãozinho & Xororó, Caso Indefinido, de Cristiano Araújo, e Fui Fiel, de Pablo, regravada por Gusttavo Lima. Dentre as inéditas, Dois Comprometidos, gravada com Murilo Huff, a nova música de trabalho da dupla.

“Quantas histórias temos com Mauá! Muitos momentos felizes e shows inesquecíveis. Mauá, espere o melhor de nós, muito amor e muito carinho por cada um de vocês. Será um grande show, com direito a novidades no repertório. Estamos chegando com a nossa turnê Foi Deus e tenho certeza de que esse encontro será histórico”, afirma Edson.

Com tantos anos de carreira, Hudson diz que a motivação da dupla é a fé em Deus e afirma que “é Ele quem conduz absolutamente tudo em nossas vidas”. O artista, porém, aponta que enquanto a dupla estiver com saúde, estará no palco fazendo aquilo que mais ama: “cantar e tocar para vocês”.

O show ocorre no Paço Municipal, na área central da cidade. Os portões se abrem às 18h. A entrada na festa será a doação de um litro de óleo.

Além das apresentações musicais, haverá um parque de diversões e barracas oferecendo produtos juninos e bebidas. O evento trouxe, durante três semanas, uma série de atrações diversificadas, comidas típicas, além de lazer e diversão, contribuindo para a ajuda ao próximo. “Festa Junina é uma delícia. Junho é mês de São João, uma época maravilhosa. A energia de junho é diferente e comemorar uma tradição tão brasileira, que faz parte da nossa cultura, é maravilhoso”, diz Edson.

Segundo a organização, o que for arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade municipal, que destinará as doações às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. O palco ainda vai abrigar shows de artistas locais, como Roger e Rogério, além de Erivelton Modesto.