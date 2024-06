Acidentes caem 62% no primeiro mês da Faixa Azul andreense

A Faixa Azul da Avenida Prestes Maia, em Santo André, já demonstra resultados em seu primeiro mês de funcionamento. Desde a inauguração, em 1° de maio, até o dia 31 do mesmo mês, a via registrou dois acidentes envolvendo motociclistas – segundo o Paço, ambas as ocorrências acontecerem fora da área da Faixa Azul. Mesmo considerando os dois episódios, o número é 62% menor que os registrados de janeiro a abril, quando a média foi de 5,25 sinistros mensais.

Os dois acidentes representam ainda número menor que todas as médias registradas desde 2019, faixa de tempo da pesquisa realizada pela Prefeitura a pedido do Diário. Em 2019, a média foi de 3,8 sinistros mensais, passando para 2,75 nos dois anos seguintes, período da pandemia da Covid-19. Nos últimos dois anos, as médias foram, respectivamente, 3,91 e 4,83. Considerando todos os meses de janeiro de 2019 até abril de 2024, a média foi de 3,6.

“A implantação da Faixa Azul, para uso exclusivo de motos, é um exemplo de política pública de sucesso. Santo André é a segunda cidade do Brasil a conseguir a autorização do Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) para essa iniciativa, a primeira foi a Capital. Isso demonstra todo o esforço da gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB) no respeito às pessoas. Temos planejamento para avançar ainda mais, já temos novos pedidos junto ao Senatran, aguardando autorização”, diz o secretário de Mobilidade Urbana, Donizeti Pereira.

O projeto Faixa Azul estuda ampliação para vias como Avenida dos Estados, Avenida Giovanni Batista Pirelli, Avenida Edson Danilo Dotto (Perimetral rebaixada), Avenida Santo Dumont, Avenida José Antonio de Almeida Amazonas e Viaduto Salvador Avamileno. Serão, ao todo, 30 quilômetros de faixas exclusivas para motociclistas na cidade, sendo que o primeiro trecho da Prestes Maia contempla 5 quilômetros. “Uma diminuição nos sinistros e óbitos, mesmo que seja apenas de uma pessoa, já vale qualquer investimento”, diz o secretário.

Dados levantados pelo DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) andreense apontam que em 2021 foram reportados 169 sinistros envolvendo motociclistas, aumentando para 222 casos em 2022 e para 311 em 2023. Esse crescimento considerável no número de ocorrências envolvendo motos foi a justificativa para implementar o projeto na cidade. Circulam pela Avenida Prestes Maia, diariamente, 10.142 motociclistas, de acordo com contagem realizada pelo próprio DET.

A Avenida Prestes Maia possui uma largura média de 3,28 metros, proporcionando condições adequadas de tráfego de veículos e motocicletas, bem como veículos pesados. Como via metropolitana vital, ligando São Bernardo à Avenida dos Estados e Santo André, a Avenida Prestes Maia foi revitalizada por completo em 2021, com asfalto novo, iluminação em LED, e sinalizações viárias adequadas.

REGIÃO

Com uma frota de 1,8 milhão de motocicletas, além de 2,2 milhões de condutores registrados, segundo o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), a região vem há algum tempo discutindo a adoção da Faixa Azul, conforme divulgado pelo Diário em dezembro do ano passado. O Paço de Diadema, porém, alegou que a faixa não é viável no município.

“Esse tipo de faixa só é viável em vias expressas ou semi expressas (como 23 de Maio e Bandeirantes, na Capital), onde existem poucas entradas e saídas, com menos entrelaçamentos de veículos, e Diadema não tem vias desse tipo”, disse o comunicado. Mauá, por sua vez, afirmou que vinha realizado um estudo para avaliar a viabilidade de implantação da Faixa Azul na Avenida João Ramalho, em ambos os sentidos.

Novamente questionado em relação a essa implementação, o Paço não retornou, assim como São Bernardo, que tem em seu município a Avenida Lions, que complementa a Prestes Maia. Atualmente, a faixa andreense vai diminuindo de tamanho até “desaparecer” em solo são-bernardense.