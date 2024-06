Príncipe William leva filhos para curtir show de Taylor Swift em Londres e ainda posa para selfie com a cantora

E esse encontro? O Príncipe William surpreendeu ao compartilhar um clique de seu encontro com Taylor Swift. O Príncipe de Gales mostrou que é gente como a gente e posou para uma selfie com a cantora após levar os filhos para curtir um show da artista.

O primogênito do Rei Charles III foi com o Príncipe George e a Princesa Charlotte assistir à apresentação em Londres, na Inglaterra, da The Eras Tour. Para eternizar o momento, a família tirou uma foto e a publicou nas redes sociais. O registro mostrava Taylor segurando o celular enquanto todos sorriam super animados para a câmera. Na legenda, William escreveu:

Obrigado Taylor Swift por uma ótima noite.

A selfie tirada pelo telefone da cantora ainda foi exibida por ela em seu perfil. Desta vez, a imagem mostra que Travis Kelce também estava por lá. Ao legendar o clique, a cantora fez uma referência ao aniversário do príncipe, dizendo:

Feliz Aniversário, amigo! Os shows em Londres começaram esplêndidos.