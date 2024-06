Grande ABC recebe R$ 25,9 milhões do IGM SUS Paulista

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta sexta-feira (21) a antecipação do pagamento de R$ 412 milhões do programa IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal). As sete cidades do Grande ABC ficarão com cerca de R$ 25,9 milhões.

O IGM SUS Paulista é um programa de incentivo criado para elevar os repasses estaduais aos municípios para serviços públicos de saúde.

“Estamos celebrando mais uma liberação de recursos. Um dinheiro que vai para a atenção básica através do IGM SUS Paulista. Esse ano está sendo um ano de muita pressão, tivemos a da dengue, que pressionou lá atrás e a gente antecipou recursos. E agora estamos antecipando da tabela fixa R$ 412 milhões”, afirmou o governador.

“E observe, o dinheiro já está na conta. E nós vamos manter os demais investimentos em outras áreas, e vamos seguir trabalhando em cooperação com os municípios”, acrescentou.

Na região, a cidade que terá o maior repasse será São Bernardo, com cerca de R$ 7,3 milhões, o terceiro maior na Grande São Paulo, atrás apenas de Guarulhos e da Capital. Santo André ficará com R$ 6,7 milhões, seguida por Mauá (R$ 4,6 milhões), Diadema (R$ 3,9 milhões), São Caetano (R$ 1,4 milhão), Ribeirão Pires (R$ 1,2 milhão) e Rio Grande da Serra (R$ 670 mil).

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), festejou o repasse. “Avalio como extremamente positiva essas agendas com o governador Tarcísio, pois tivemos esse aporte de recursos para a nossa atenção básica, e antes os investimentos liberados para a construção de nova creche na cidade, na Vila Conde”, disse a prefeita, que na quinta (20) havia se encontrado com o governador para assinatura de um convênio de R$ 4,2 milhões para construção de uma nova creche, na Vila Conde.

A cerimônia que autorizou o repasse ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, e reuniu os secretários Eleuses Paiva (Saúde), Arthur Lima (Casa Civil) e Gilberto Kassab (Governo e Relações Institucionais), além do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, parlamentares estaduais, municipais, prefeitos, diretores e gestores municipais da área de saúde.

Em fevereiro, o governo já havia liberado a antecipação de outros R$ 205 milhões do IGM SUS Paulista, previsto originalmente para maio – na ocasião, para apoiar o trabalho das cidades paulistas no combate à dengue.

“Vivemos no país e no mundo um grande desafio econômico, e é justamente devido à preocupação do governo Tarcísio de manter a sustentabilidade nos municípios que nós estamos anunciando mais esse importante recurso para investimento na atenção básica”, disse o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.