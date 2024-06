Palavra do Leitor - 22 de junho de 2024

Chrystian

‘Fãs dão adeus a Chrystian em cerimônias no Grande ABC’ (Setecidades, ontem). Na década de 70, na Rua Cel. Oliveira Lima, podíamos encontrar a saudosa Lojas Nippon, de variedades. Era muito, muito movimentada. Muitos produtos eram vendidos lá, em especial, os discos, os tais LPs. Naquela ocasião, pude contemplar a visita do cantor Chrystian muitas vezes naquela loja sortida e sortuda. O cantor romântico era atração especial para um dia de autógrafos. A simplicidade, o carisma e a alegria eram inerentes ao comportamento dele, desde outrora e sempre foi assim. O tempo passou, passou, passou. Sua carreira artística deslanchou. Ainda assim, aquele rapaz jovem firmou raízes no Grande ABC. E continuou humilde. Enfrentou uma jornada árdua à espera de um transplante renal. Não houve tempo hábil, infelizmente! E antes de partir escolheu por vontade própria ser sepultado em solo andreense, goiano que era de nascimento. Santo André será eternamente memorável por aqueles que a amavam de verdade! Vamos lutar para um tributo ao nosso querido e saudoso coração andreense. Valeu, Chrystian! Deus lhe chamou para cantar com um coral de anjos, agora no capricho, para variar. Todos nós vamos cantar seus sucessos com muita saudade.

Wilma Maria Moraes

Santo André

Auricchio condenado

‘TSE mantém condenação de Auricchio por caixa 2 em 2016’ (Política, ontem). Processo de 2016 só tem decisão em 2024. A Justiça brasileira é uma das mais caras do mundo e não satisfaz a sociedade.

Doni Melo

do Instagram

Venezuela

A democracia pujante da Venezuela – se não bastasse colocar inelegível a principal opositora de Nicola Maduro, Maria Corina Machado – agora persegue restaurantes, hotéis, donos de barcos, por onde passa a comitiva da opositora. Fecharam restaurantes, hotéis, confiscaram barcos de pessoas que ousaram transportar a comitiva de Corina. Se os brasileiros não abrirem os olhos, vamos pelo mesmo caminho. Já tornaram Bolsonaro inelegível e há poucos dias ameaçaram calar a imprensa que até agora parecia livre, assim como o PT quer calar de todo jeito as redes sociais.

Beatriz Campos

Capital

Aumento aos políticos

‘Câmara de São Caetano aprova aumento de 76% no salário do prefeito’ (Política, dia 19). Geralmente o povo do Grande ABC vota muito mal. Quem aprovou o aumento foi gente eleita pelo povo. Aprenda a votar, pessoal. Simples assim

José Pedro Lopes

do Instagram

Selic

‘BC resiste à pressão e mantém taxa Selic’ (Economia, dia 20). Hoje o dia é de Campos Neto, que, junto com mais oito diretores, fizeram valer a manutenção da taxa de juros. De nada adiantou Lula conclamar seu time. Jilmar Tatto chegou a pedir a cabeça do presidente do Banco Central. Além do político, tem o time jornalístico, que, precisando apoiar Lula, paga mico nacional. A matemática é exata, não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. O único a não enxergar o óbvio é Lula, que, sob o pretexto de poupar o pobre, enfia a mão no cofre. O BC mostrou racionalidade e competência, coisas que faltam na política.

Izabel Avallone

Capital

Atila

Na festa de lançamento da pré-candidatura de Atila Jacomussi ao Paço Municipal, deixou a desejar o número de público no Clube da Associação dos Funcionários Público de Mauá, o que já mostra o tamanho da rejeição de sua candidatura. E agora, com quatro anos consecutivos das rejeições de suas contas pelo TCE, selada pela maioria dos vereadores, será muito difícil alcançar o seu êxito.

Eduardo Furtado

Mauá