Titãs prepara hits da carreira para Festa Junina de Mauá

A 37ª Festa Junina de Mauá entra em seu um último fim de semana com uma série de atrações diversificadas, comidas típicas e o compromisso de proporcionar lazer e diversão, além de contribuir para a ajuda ao próximo. Uma das bandas mais icônicas do rock brasileiro, os Titãs sobem ao palco nesta sexta-feira com suas letras provocativas e inovadoras, abordando questões sociais, políticas e comportamentais. Ao Diário, Sérgio Britto e Tony Bellotto revelaram o que grupo planeja para a apresentação, visto que o estilo musical não é tão comum nas festas de junho.

A banda Titãs foi formada em São Paulo no início dos anos 1980. O grupo passou por várias formações ao longo dos anos, com membros notáveis como Arnaldo Antunes, Nando Reis, Paulo Miklos, Marcelo Fromer (que faleceu em 2001), Branco Mello, Sérgio Britto e Tony Bellotto. Mesmo com as mudanças na formação, os últimos três seguiram nos Titãs, continuando a produzir música e a realizar shows. Para Tony, os moradores de Mauá podem esperar um show com muito suor, lágrimas e rock and roll.

“Mauá terá um grande show dos Titãs e vai ser muito bom!”, afirmou o artista. O repertório do show deverá ter músicas conhecidas, grandes hits e também novidades. “Dos Titãs, a gente sempre espera de tudo. Então, temos desde nosso primeiro sucesso, Sonífera Ilha, até canções do nosso mais recente álbum, Olho Furta-Cor. Músicas como Caos e Apocalipse são novidades que se entrelaçam com os grandes sucessos, como Marvin, Polícia, Homem Primata, Bichos Escrotos, Flores e por aí vai.”

Sérgio Britto, por sua vez, compartilhou sua perspectiva sobre o que os levou a fazer música: a paixão. Para ele, o amor pelo trabalho artístico é inesgotável, impulsionando-os a tocar, se apresentar e criar novos projetos e composições. Para Britto, essa é uma história sem fim, e mesmo com todas as conquistas já alcançadas, o desejo e o prazer em fazer o que fazem permanecem os mesmos. No último ano, o grupo reuniu a formatação clássica da banda, em uma tour que durou cerca de um ano.

Ele destacou a importância das apresentações durante festas, ressaltando o alcance de um público mais amplo. “É sempre bacana poder se apresentar nessa época de festividades. É algo que permite alcançar um público mais amplo, fazer shows em lugares públicos, em festas de prefeitura etc. Às vezes, acabamos tocando em lugares onde circulamos pouco. Então, é uma coisa muito bacana. Fora o momento em si, em que todo mundo está imbuído dessa vontade de celebrar a vida e se divertir.”

A entrada na festa será um quilo de alimento não perecível, com cada uma das nove noites do evento pedindo um item diferente. Além das apresentações musicais, haverá um parque de diversões e barracas oferecendo produtos juninos e bebidas.

Segundo a organização, o que for arrecadado será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade municipal, que destinará as doações às famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar. O palco vai abrigar shows de artistas de renome no cenário musical nacional e nomes locais – se apresentam ainda Mumuzinho, no sábado, e Edson & Hudson, no domingo (23).