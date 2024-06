Palavra do Leitor - 21 de junho de 2024

Aumento aos políticos – 1

‘Câmara de São Caetano aprova aumento de 76% no salário do prefeito’ (Política, dia 19). Acompanhei o projeto que aumenta os vencimentos do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, e tive uma certeza: a voz do povo não é a voz de Deus. As dependências da Câmara estavam lotadas por munícipes contrários ao aumento, pessoas de vários partidos, todos unidos contra a aprovação do aumento, mas o clamor popular não foi ouvido, apenas a vereadora Bruna Biondi e os vereadores Edilson Parra e Ubiratan Figueiredo votaram contra. Mesmo sendo visível o constrangimento de alguns vereadores, que foram vaiados pela plateia, os aumentos foram aprovados por 15 a 3. Destaco a participação da vereadora Bruna Biondi, que foi brilhante ao se posicionar contra o aumento, sendo aplaudida por todos os presentes, mostrando que o lugar da mulher é realmente na política. Também presente o xerife da cidade, o Dr. Getúlio Filho, chamou a atenção do vereador Gilberto Costa, que ficava circulando no plenário sem prestar atenção nas falas dos seus colegas. Destaco que ao fim da votação a vereadora Bruna foi muito cumprimentada pelas pessoas que acompanharam a votação, inclusive pelos representantes do partido Novo. Isso demonstra maturidade política, não existe disputa quando os interesses da cidade estão em jogo. Infelizmente a população, mais uma vez, não foi representada pelos seus vereadores, que não têm moral para brecar nenhum excesso, afinal fazem parte do Legislativo mais caro de todo o Grande ABC. E o que é o pior, a maioria deles, por pura magia, será reeleita.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Aumento aos políticos – 2

Tomo a liberdade de fazer minhas as palavras da missivista Márcia Regina Silva: “Político brasileiro é sinônimo de sofrimento para o povo” (Aumento aos políticos – 3, ontem). A cada dia nossos políticos nos presenteiam com cenas deprimentes em todas as esferas, seja ela municipal, estadual ou federal. E toda vez o povo é achincalhado das mais diversas formas. Passou da hora de o cidadão marcar em quem votou e cobrá-lo diuturnamente. Hoje, com meios digitais, isto torna-se uma mão na roda.

João Camargo

Capital

Sociedade invertebrada

Os políticos corruptos, em todos os níveis, criaram a forma de coligação eleitoral para conquistar a maioria do eleitorado brasileiro não politizada e, como também por meio de programas populistas, tomando e aparelhando o Estado no intuito de permanecerem no poder ad aeternum. Vivemos um tempo sombrio, uma época de vale-tudo. Desapareceram os homens públicos íntegros. Foram substituídos pelos políticos profissionais. Todos querem enriquecer a qualquer custo. E rapidamente. Não importam os meios, garantidos pela impunidade. Sabem que, se forem apanhados, têm sempre uma banca de advogados interlocutora de um poder judiciário apodrecido, regiamente paga, para livrá-los de alguma condenação. São anos marcados pela hipocrisia. O Brasil de hoje é uma sociedade invertebrada. Amorfa, sem capacidade de reação. É uma república de corruptos aliados a uma infinidade de partidos compostos de larápios ávidos. É triste ser testemunha histórica de tantos descalabros contra uma Nação inteira. Infelizmente, estamos diante de milhares de ladravazes espalhados por todo Brasil, no comando em todos os níveis do Legislativo e do Executivo. Para que tanta ganância? De que adianta então os milhões de Marcelo Odebrecht, de Sérgio Cabral e de mais centenas de outros também envolvidos na extinta Lava Jato e em outras áreas de atividade pública? Nada! Quanta perversão cometida por esses corruptos vorazes contra o sofrido povo brasileiro! Essa prática imoralíssima é perceptível debaixo das nossas janelas através de contratos licitatórios superfaturados. Que poder é esse? Até quando nós, brasileiros de bem, vamos permanecer geridos por esses ladravazes bárbaros disfarçados de homens públicos?

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

PT

José Dirceu defende renovação do PT. “Passamos sete anos sob fogo e ataque, mas agora precisamos trazer de volta o papel social do partido” (Política, dia 15). Lendo a reportagem relembro do Mensalão, Petrolão, Empreiteiras (que mudaram de nome), Lava Jato e seus desdobramentos. A história está escrita!

Walmir Ciosani

São Bernardo