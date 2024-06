Regularização de 487 moradias no Grande ABC reúne autoridades na SDUH

O Governo de São Paulo entregou as escrituras de 3753 famílias em 31 municípios paulistas na manhã desta quinta-feira (20). Deste total, 487 regularizações se voltaram ao Grande ABC, o que motivou a presença no evento, à sede da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), das deputadas estaduais Ana Serra (PSDB, de Santo André) e Carla Morando (PSDB, de São Bernardo), além do secretário de habitação são-bernardense João Abukater Neto.

Conforme noticiado pelo Diário, o investimento total do Estado foi de R$ 14,6 milhões, com R$ 1,9 milhão destinados ao Grande ABC, por meio das 359 moradias regularizadas na comunidade Sítio dos Vianas, em Santo André, além das 128 unidades de um empreendimento construído pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) na R. Camargo do Bairro Pauliceia, em São Bernardo.

“O significado da regularização fundiária é dar uma habitação para aquela pessoa que tem de fato a unidade, mas não a tem por direito. A iniciativa é destinada justamente a esta parte da população que não se sente segura para deixar aquele patrimônio para os seus entes ou vendê-lo, caso haja a oportunidade de comprar algo melhor. Toda a regularização é bem-vinda, já que o cidadão, agora legalmente, pode até mesmo pegar um financiamento para fazer uma ampliação no seu lar”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.