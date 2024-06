Após ser preso, fãs começam a revender ingressos para shows de Justin Timberlake

É eita atrás de vixe! Depois de toda a polêmica envolvendo a prisão por dirigir sob efeito de substâncias de Justin Timberlake, nem os fãs então apoiando muito.

Após a notícia viralizar, alguns fãs que já haviam comprado ingressos para shows da mais nova turnê do cantor decidiram revender. Em sites como Seatgeek ou Ticketmaster, em alguns lugares dos Estados Unidos, o preço inicial é de 11 dólares, aproximadamente 59 reais.

O artista está colhendo algumas consequências não só profissionais. Mas de acordo, com o Daily Mail, Justin teve que se desculpar com a equipe responsável por sua turnê, Everything I Thought It Was.

Ao The Sun, uma fonte revelou que Timberlake ficou em uma videochamada longa conversando para que a prisão não afetasse a equipe.

Ele se certificou para que esta prisão não criasse tensão na equipe. Ele reagiu como um chefe, como alguém que é dono das suas coisas.