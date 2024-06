Ralf revela que teve premonição sobre morte de Chrystian: - Senti que meu pai viria buscá-lo

Nesta quinta-feira, dia 20, Ralf esteve no velório de Chrystian despedir do irmão ao lado da família. O artista conversou com a imprensa no local e lamentou a perda do cantor, quem já teve dupla sertaneja. Durante a conversa, exibida pelo programa Chega Mais, o artista começou dizendo:

- É um sentimento que eu nunca tinha sentido, tão imenso. Além de meu irmão, meu amigo, uma pessoa que eu admirava e admiro muito pela garra e pelo trabalho que foi feito e a dedicação.

Em seguida, revelou que teve uma premonição:

- Eu tinha tido uma visão há dois dias e senti que meu pai viria buscar ele. Falei em casa e o pessoal ficou meio assim.

Ralf também contou que a decisão de encerrar a dupla aconteceu de forma tranquila, mas por conta das diferentes agendas após a separação, acabaram passando quatro anos sem se encontrar.

- É uma tristeza que vocês não imaginar. Além de irmão, era um parceiro de 38 anos de carreira, de dedicação. Eu estou muito triste de ter perdido um amigo, um irmão. A separação da dupla foi: Cara, quero fazer uma coisa sozinho. Foi respeitada a decisão dele, mas é muito dolorido e eu não pude abraçar o meu irmão. Não coincidia de se encontrar, ele trabalhando para um lado e eu para o outro. Há quatro anos a gente não se via, então é muito triste. Para mim foi uma perda muito grande, era só nós dias. Perdi meu pai, minha mãe e restava meu irmão. Acho que a música perdeu um grande artista de uma dedicação desde menino. Acho que ele está melhor agora, sem sofrimento, sem batalhas, porque tenho certeza que reservaram um lugar melhor para ele.

Ao ser questionado se mantinham contato por ligação, ele respondeu:

- A gente não se falou, mas procurava sempre saber onde estava e como estava. Mesmo longe, nós somos irmãos, trabalhamos muito tempo juntos, então o carinho e o amor da gente era muito grande.

O famoso ainda deu mais detalhes sobre os problemas renais que Chrystian enfrentava e disse que uma infecção generalizada pode ter sido uma das causas da morte.

- Ele teve esse problema no rim, ficou de fazer o transplante, foi demorando, com o cateter parece que teve uma infecção generalizada, diz o médico, que foi o fatal. Um problema leva ao outro. Teve que colocar stent no coração e tudo. Uma das causas foi o rim, que ele stava fazendo hemodiálise uma ou duas vezes na semana, então tinha que descansar mais. Mas era um cara batalhador, que não se aquietava. A gente vê que ele queria cantar, cantou a vida toda. Não teve sossego para ter um tempo de se recuperar.