Jogo 4. Guarani 1, Santo André 1. Aquele gol de Dedimar. O Bugre pressiona. Viola perde pênalti.

Escreveu Divanei Guazzeli, enviado especial do Diário ao Estádio Brinco de Ouro: “O Santo André suportou com determinação o empate, procurou sair para os contragolpes e o resultado foi ainda mais expressivo pelo fato de ter atuado sem cinco titulares, que deixaram o clube após as partidas com o Atlético Mineiro”.

O jogo de ida, em Campinas, foi em 14 de abril de 2004; o da volta com o Guarani, em casa, seria apenas em 5 de maio. Neste meio tempo, o Santo André estrearia na Série B do Campeonato Brasileiro. Outra batalha, com 24 clubes lutando pelas duas vagas de acesso à elite do futebol nacional e com o drama de seis rebaixamentos.

BRASILEIRO B

Antes de receber o Guarani pela Copa do Brasil, o Santo André jogou duas vezes: empatou com o Paulista, de Jundiaí, no Bruno Daniel, em 0 a 0, e perdeu por 3 a 1 do Avaí, em Florianópolis.

Eram vários os desafios: manter o técnico Luiz Carlos Ferreira, chamado de “O Rei do Acesso”, portar-se bem em duas competições nacionais, substituir os jogadores que saíram – verdadeiro esfacelamento do elenco.

Técnico Ferreira acerta permanência, numa reunião com o presidente Jair Livolis, o vice de futebol Celso Luiz de Almeida e o diretor Sérgio Prado. São contratados o lateral-direito Valdir, o volante Dirceu, o meia Barbieri e o atacante Osmar.

Luiz Carlos Ferreira lembrava que do grupo relacionado para enfrentar o Guarani, 12 foram revelados pelo próprio Santo André. Mas o próprio Ferreira deixaria o clube logo depois, mesmo com contrato novo.

E A COPA DO BRASIL?

O Santo André avançava, mas ainda não empolgava. Era preciso acreditar.

Uma síntese do que se passava com o Ramalhão pode ser tirada da coluna “Confidencial”, edição de 23 de abril daquele 2004, entre os dois jogos com o Guarani.

“Os desafios do Santo André” era o título da coluna. Escrevia Anderson Rodrigues: “O título da Copa do Brasil parece distante, mas não acho improvável”.

Sábias e proféticas as palavras do colega Anderson Rodrigues.

Jogo 5: no Bruno Daniel, Santo André 0, Guarani 0

Crédito da foto 1 – Júlio César/ANN/Agência Estado/Banco de Dados (14-4-2004)

FELICIDADE. Dedimar (c) comemora o golaço do Santo André: o futuro próximo mostraria que aquele seria o gol da classificação às quartas-de-final para pegar a Sociedade Esportiva Palmeiras

