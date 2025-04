Quatro bairros de São Bernardo recebem mutirão contra a dengue neste sábado

Neste sábado (5), a prefeitura de São Bernardo intensifica as ações de combate à dengue com mutirão nos bairros do Demarchi, Baeta Neves, Ferrazópolis e Alvarenga.

Os agentes de combate de endemias do Centro de Controle de Zoonoses vão vistoriar os imóveis em busca de criadouros de mosquitos Aedes aegypti e farão aplicação de larvicida, além de orientarem a população local. “A gente pede que a população receba nossos agentes. Todos eles vão estar devidamente identificados, com crachá e colete azul e verde. Eles são nossos soldados nesta guerra contra a dengue”, destacou o secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn.

Em outra ação conjunta no combate à doença, as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) dos bairros vistoriados pelos agentes da Prefeitura estarão aplicando a vacina contra a dengue e também da febre amarela e influenza.

“Todo mundo precisa fazer a sua parte e a gente tem que lembrar que o mosquito não tem limites territoriais, não faz distinção de classe social, de nada. O combate à dengue tem que ser todo dia”, concluiu o secretário.

As ações conjuntas de combate ao mosquito foram adotadas após a confirmação do aumento de número de casos em todas as cidades do Grande ABC. Embora Santo André tenha registrado mais casos em 2025 (904), com uma morte confirmada, São Bernardo já registrou 452 ocorrências da doença.

Nesta quinta-feira, a região confirmou a segunda morte por dengue, desta vez em Diadema, conforme noticiado pelo Diário na edição de ontem, Trata-se de um paciente com idade entre 50 e 64 anos, segundo o governo do Estado de São Paulo. Outras duas mortes estão sendo investigadas em São Bernardo e em Ribeirão Pires.

No total, as sete cidades contabilizaram até a última quinta-feira 3.113 casos, com outras 2.240 ocorrências sob investigação.