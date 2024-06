Santo André interditará trecho da Avenida dos Estados na noite desta quarta

A Prefeitura de Santo André vai interditar, a partir das 20h desta quarta-feira (19), trecho da Avenida dos Estados no sentido Mauá, para a remoção completa de uma antiga passarela de pedestres da via. A retirada dessa estrutura se faz necessária para prosseguir em mais uma etapa de intervenções que vão compor o Complexo Viário Santa Teresinha.

A interdição se estenderá até as 6h da quinta-feira (20), quando o trabalho de içamento e retirada dessa estrutura será finalizado. Além de faixas informativas e placas de sinalização, agentes do Departamento de Engenharia de Tráfego (DET) vão manter o monitoramento do local e orientar os motoristas.

O motorista que precisar acessar a via no sentido Mauá, deverá entrar no Viaduto Juvenal Fontanella, para posteriormente voltar para a Avenida dos Estados fora do trecho que está em obras. Em relação à passagem dos pedestres, um isolamento na área será montado e direcionado para uma nova estrutura metálica que já está instalada a poucos metros da que será removida.

Novos viadutos - As obras do Complexo Santa Teresinha são divididas em fases e têm o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego na Avenida dos Estados com a saída do Viaduto Presidente Castelo Branco e a travessia do Rio Tamanduateí com acesso ao bairro Santa Teresinha.

Com a construção de dois novos viadutos, paralelos e em ambos os sentidos na Avenida dos Estados, o fluxo de passagem será elevado e as transposições entre o primeiro e segundo subdistrito garantidas através dos cruzamentos em nível, melhorando a fluidez dos motoristas que atravessam a Avenida dos Estados, e trafegam nos dois sentidos do Viaduto Castelo Branco.