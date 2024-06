Arraial Solidário atrai 100 mil pessoas a Santo André

Com público total de 100 mil pessoas, chegou ao fim o Arraial Solidário 2024 de Santo André. As atrações musicais de ontem foram a dupla Maria Cecília & Rodolfo, além de Val Pinheiro, que interpretou clássicos da cantora Marília Mendonça. Mas outros nomes de destaque passaram pelo Paço na sexta-feira e no sábado. com destaque para Falamansa, Rastapé e Wanessa Camargo.

O evento teve a tradicional entrada solidária, que arrecadou 10 toneladas de alimentos. Além disso, foram arrecadadas 12 mil peças de roupas que serão doadas para a campanha do agasalho deste ano, e o bingo solidário programado pela organização arrecadou R$ 10.975.

O montante arrecadado será enviado às 124 entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social de Solidariedade, as quais repassam os donativos para aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

As barracas disponibilizaram ao público os mais variados tipos de guloseimas e bebidas. com comidas típicas juninas, além de food e beer trucks. Elas ficaram sob a responsabilidade das entidades assistenciais. “Certamente tivemos mais um evento com a marca da nossa gente, colocando a solidariedade em destaque. Em todos os eventos solidários que já realizamos nos últimos anos foram arrecadados R$ 10 milhões e cerca de 100 toneladas de alimentos. Essa onda de alegria e doação que tivemos nestes dias mostra a marca do povo andreense”, comemorou o prefeiro de Santo André, Paulo Serra (PSDB).