Mariana Goldfarb leva novo namorado em casamento da irmã e ousa no decote

Neste domingo, dia 16, Mariana Goldfarb decidiu mostrar alguns detalhes do casamento da irmã, Isabela Goldfarb. Com uma fofa publicação no Instagram, a nutricionista arrasou no vestido super decotado e surpreendeu ao surgir agarradinha com o novo namorado.

A influenciadora confirmou o namoro com Rafael Kemp em maio de 2024 e, desde então, os dois ainda são muito discretos. Mas, curtiram a celebração bem grudadinhos. Nas fotos, Mariana aparece usando um longo vestido preto com um generoso decote, enquanto economista usa uma camisa azul e calça social.

O casamento da irmã da nutricionista foi bastante intimista, tendo apenas familiares e amigos mais próximos como convidados. Nos Stories, Mariana ainda mostrou que a celebração começou cedo, na área da piscina, com direito a biquíni e tudo.