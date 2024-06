Charge - 15 de junho

José Auricchio Júnior (PSD), prefeito de São Caetano, é um homem corajoso, que gosta de exibir sua valentia à plateia. Especialmente se do outro lado da questão há uma mulher – aí, então, ele não se contém. O comportamento misógino do chefe do Executivo lhe rendeu, recentemente, denúncia de violência política de gênero ao Ministério Público por ter chamado a vereadora oposicionista Bruna Biondi (Psol) de ‘tchutchuca’ em evento oficial. Dias depois, em entrevista coletiva, o político impediu a repórter deste Diário Camila Pergentino de concluir questionamento que dirigia à então secretária de Saúde Regina Maura Zetone – e aqui, ao mesmo tempo, o bravo calou duas mulheres.

Ao ser confrontado por Camila, que, ao fim daquela entrevista, colou-lhe na testa o rótulo de censor, Auricchio ficou caladinho – como já dito, o prefeito são-caetanense é muito corajoso. Mas, dia desses, o chefe do Executivo abordou o tema publicamente ao ser questionado pela agência de checagem de notícias Lupa. Em nota, contrariando o registro em vídeo do lamentável episódio, a administração argumentou que “em nenhum momento” a repórter “foi destratada”. Não? Mesmo? Então o governo não considera que interromper uma jornalista no exercício do ofício, de forma truculenta e contrariando todas as etiquetas civilizatórias, seja insultar a dignidade profissional da mesma? Curioso.

Na mesma nota, o prefeito justificou sua atitude contra a repórter argumentando que Camila seria funcionária “de um veículo que usa de má-fé e que distorce, há anos, informações relacionadas à Prefeitura”. No meio de muita mentira, citou uma verdade, a de que a procuradoria-geral do município entrou com “diversas ações contra o periódico” – esquecendo-se de dizer, todavia, que perdeu todas. Por fim, argumentou que o tom das reportagens do Diário destoa da alta aprovação do governo, como se o interesse público tivesse de se submeter ao aplauso das ruas! Espera-se que Auricchio, como médico que é, decline de dar lições equivocadas de jornalismo e vá resolver seus conflitos internos num divã.