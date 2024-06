Para Marcelo, Atila se diz pai de obras que não são dele em Mauá

Prefeito de Mauá e pré-candidato à reeleição em outubro, Marcelo Oliveira (PT) criticou o deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), seu antecessor no cargo e provável adversário, por divulgar como sendo dele as obras e os projetos executados pela atual administração. “Eu teria vergonha de dizer aquilo que não fiz”, declarou o petista durante a live Política em Cena, apresentado ontem à noite nas plataformas digitais do Diário.

Ao ser questionado sobre as reiteradas publicações de Atila Jacomussi nas redes sociais, atribuindo a si as entregas promovidas pelo município, Marcelo Oliveira acusou o adversário de se apropriar de realizações da Prefeitura. “Tem que comprar um litro de óleo. Acho que um litro não dá. Não dá para passar óleo de peroba na cara do ex-prefeito, tem de jogar ele dentro de uma caixa-d’água cheia de óleo, porque não é só na cara”.

Embora não tenha citado os episódios textualmente, Marcelo Oliveira mencionou os dois períodos em que Atila passou na cadeia – uma vez sob acusação de desviar dinheiro dos cofres públicos e outra por comprar apoio na Câmara. “Eu tive a capacidade que ele não teve, eu consegui administrar a cidade. Ele não teve tempo de administrar a cidade. Ele fez outras coisas e deu problema”, disse.

O petista afirmou que sua gestão obteve recursos com os governos federal e estadual, mas que precisa melhorar o diálogo com o governo paulista. O chefe do Executivo mauaense lembrou que o governador Tarcísio de Freitas ainda não iniciou o repasse mensal de R$ 1,5 milhão prometido para ajudar no custeio do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini.

“Esta semana recebemos as documentações e estamos ajustando para poder assinar o convênio de R$ 18 milhões, que é R$ 1,5 milhão por mês durante um ano. Como sempre fui uma pessoa esperançosa e o governador falou que iria repassar esse recurso, acreditamos que em breve a gente possa estar assinando”, declarou Oliveira.

Segundo o prefeito, Atila Jacomussi não enviou nenhuma emenda para Mauá e que as informações espalhadas pela cidade por meio de faixas e megafones a respeito do trabalho do ex-prefeito não são verdadeiras. Marcelo Oliveira disse que o deputado estadual que faz a interlocução do município com o governo paulista é Rômulo Fernandes (PT).

A respeito das eleições de outubro, o prefeito afirmou que ainda não há nome definido para ocupar a vaga de vice na chapa – a atual ocupante do cargo, Celma Dias (PT), mulher do ex-prefeito Oswaldo Dias, não vai disputar a reeleição.

“Nós vamos começar a discutir a partir do momento que o partido começar a discutir a questão da convenção. Nós temos um arco de aliança para poder disputar as eleições diferente de 2020, agora teremos nove partidos conosco”, declarou Oliveira. A entrevista do prefeito de Mauá pode ser assistida na íntegra nas redes sociais do Diário.