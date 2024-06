Céline Dion diz que encontrou força nos filhos para lidar com Síndrome da Pessoa Rígida: Eles já perderam um dos pais

Céline Dion, nascida no dia 30 de março de 1968, está passando por um momento complicado desde que foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rígida em dezembro de 2022. A doença é uma condição neurológica autoimune que afeta a capacidade de relaxamento dos músculos, gera dores constantes e problemas de mobilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela acomete apenas uma entre um milhão de pessoas. As principais causas estão ligadas a produção anormal de anticorpos, que afetam o sistema nervoso.

Em entrevista para revista People, da qual ela é capa em 14 de junho, Celine contou que encontra nos filhos a força para lidar com a síndrome:

Eu mal conseguia andar a certa altura e sentia muita falta de viver. Meus filhos começaram a notar. Eu pensei, OK, eles já perderam um dos pais. Não quero que eles tenham medo.

René Angélil, marido de Dion, morreu de câncer na garganta seis anos antes dela receber o diagnóstico. Os dois são pais de René-Charles, 23 anos de idade, e dos gêmeos Nelson e Eddy, de 13 anos.

Eu disse a eles: vocês perderam seu pai, [mas] mamãe tem uma doença e é diferente. Não vou morrer. É algo com o qual vou aprender a conviver, continuou ela.

Já em entrevista para o Today Show, ela contou que começou a perceber os sinais durante a doença do marido, mas que escolheu ignorar:

Meu marido estava lutando para sobreviver. Eu precisava criar meus filhos. Precisava esconder. Tentei ser uma heroína. Eu estava sentindo meu corpo me deixando.

Quando finalmente recebeu o diagnóstico, ela contou que não conseguia mais esconder:

O fardo era muito grande. Mentir para as pessoas que me levaram até onde estou hoje, não dava para continuar fazendo isso.