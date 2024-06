Wanessa Camargo se abre sobre bulimia e relaciona BBB24 com saúde corporal

Em recente entrevista ao jornal Extra, Wanessa Camargo revelou que ter sofrido psicologicamente com a pressão da fama ao longo de sua carreira. Segundo ela, um dos pontos que mais a afetou foi a relação com a comida, acarretando a bulimia.

Existia uma pressão do mercado com cantoras adolescentes, exigiam a entrega de um corpo perfeito. Infelizmente, fui para esse caminho. Eu sentia a pressão de ficar magra na capa da revista, agora todos sentem a pressão das redes sociais, declarou a cantora.

Depois, quando engravidou do primeiro filho, a filha de Zezé Di Camargo conseguiu refletir a respeito do quanto a prática poderia afetar a ela e ao bebê.

Com a primeira gravidez, eu tive outra mudança de pensamento: vou querer emagrecer logo esses quilos ou ter saúde para amamentar meu filho e fornecer todos os nutrientes de que ele precisa? Claro que foi a segunda opção, contou ao veículo.

Ao continuar, Wanessa revelou que a bulimia deixou marcas em seu corpo:

A bulimia me deixou marcas. Tenho refluxo, por exemplo. Fui machucando minha garganta, e isso poderia prejudicar para sempre meu canto, que é o que mais amo fazer. Na terapia veio esse alerta. Estou recuperada, mas foram muitos anos de luta. Com distúrbios alimentares você tem que ficar vigilante o resto da vida. Ter virado vegana me ajudou também. Mudou minha relação com a comida. Como muito mais, sou perfeitamente saudável e vivo em equilíbrio, afirmou.

Por fim, a artista assegurou que a relação dela com o próprio corpo também melhorou. De acordo com a cantora, sua participação no BBB24 a ajudou neste aspecto:

Foi maravilhoso, e isso me libertou profundamente. No início, eu só tomava banho de maiô, por insegurança, mas é impossível lavar as partes íntimas assim. E aí vi todas as minhas colegas tão livres com os corpos, que fui tirando a noia da minha cabeça. Passei a aceitar minhas celulites, meu melasma, as espinhas, as marcas de expressão que estão aparecendo, finalizou.