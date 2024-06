Rei Charles III passa por tratamento de câncer um dia antes de evento

Empenhado em melhorar! Horas antes de participar do evento em celebração aos 80 anos do Dia D, Rei Charles III passou por um tratamento de câncer.

Segundo o jornal The Mirror, o monarca se esforçou em argumentar com os médicos para conseguir uma liberação para voar até a Normandia, na França. Mesmo podendo liderar as comemorações, Charles só recebeu autorização para ficar 45 minutos no evento.

Vale lembrar que o monarca inglês está em uma batalha contra o câncer, desde fevereiro de 2024. Apesar de atualizações sobre o quadro de saúde e tratamentos, não se sabe em qual órgão a doença o afetou.