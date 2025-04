Justin Bieber faz postagem enigmática e fãs associam a Selena Gomez

Justin Bieber voltou a chamar a atenção nas redes sociais com uma publicação enigmática que muitos fãs interpretaram como uma indireta para sua ex-namorada, Selena Gomez. O cantor canadense compartilhou uma imagem do filme O Senhor dos Anéis com a legenda "garotas nas redes sociais quando ficam noivas", o que rapidamente gerou especulações. A publicação veio semanas após Selena anunciar seu noivado com o produtor musical Benny Blanco, no último dia 12 de março. Para muitos, o post teria sido uma alfinetada disfarçada à ex-companheira, com quem ele teve um relacionamento conturbado entre 2010 e 2018.



Além da suposta indireta, o comportamento recente do cantor tem preocupado seus seguidores. Desde o dia 21 de março, Bieber tem estado extremamente ativo no Instagram, fazendo postagens diárias que muitos classificam como desconexas e confusas. No último domingo (30), ele ainda abriu uma live onde apareceu cantando e dançando de forma considerada incomum, levantando suspeitas entre os fãs sobre um possível uso de substâncias.



Nas redes sociais, comentários sobre o estado de Bieber não faltaram. No X (antigo Twitter), usuários comentaram: "Ver o story do Justin Bieber é engraçado, a sequência é bem assim: minha mulher, maconha, eu criança, Deus, eu"; "Justin Bieber competindo com o Shawn Mendes no tapa pra ver quem é o mais obcecado pela ex"; "O que está acontecendo com Justin Bieber..."; "Skins do Justin Bieber hoje: maconheiro, pai de família, músico, hiperfoco em pássaro, surtar e desativar o Insta, pastor"; "Justin deixou de seguir Benny logo depois que ele ficou noivo de Selena e agora ele está postando isso. É realmente assim que um marido e pai despreocupado age?"; "Justin casado, com filho, drogado e obcecado pela Selena ainda? Depois falam que a Selena é obcecada porque inventam que as músicas são pra ele sendo que ela teve outros casos."



As interações nas redes sociais mostram que, enquanto alguns encaram a situação como uma simples provocação ou coincidência, outros acreditam que o cantor pode estar lidando com questões mais sérias. Até o momento, Bieber não comentou sobre as especulações envolvendo sua postagem. Enquanto isso, Selena Gomez segue feliz ao lado de Benny Blanco, ignorando as polêmicas e curtindo seu novo momento de vida.