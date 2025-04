Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (2)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Seja criativo e saia da zona de conforto para alcançar seus objetivos no trabalho. Conte com os amigos para conselhos ou apoio na busca de uma nova vaga. As tarefas em equipe fluirão melhor. No amor, um novo encontro pode surgir com uma ajudinha dos amigos, enquanto a sintonia na vida a dois se fortalece.

Cor: Azul-Claro

Mergulhe no trabalho com foco, sua determinação pode trazer recompensas além do esperado. Sua popularidade está em alta, aproveite para movimentar a conquista com sua sensualidade. Relações amorosas tendem a se fortalecer.

Cor: Preto.

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quarta-feira (2) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (2) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Aprender será seu superpoder hoje, Libra! Mantenha o foco e a curiosidade no trabalho, talvez uma muança positiva esteja a caminho. Compartilhe conhecimento, troque experiências e divirta-se com pessoas queridas. Na paquera, brilhe com bom humor - um novo amor pode surgir! Na vida a dois, prepare-se para ótimos momentos repletos de leveza.

Cor: Rosa

Quarta-feira chegou pedindo mudanças! Foque nas tarefas individuais e aguarde por resultados satisfatórios mesmo que os planos não saem como esperados. Dê atenção à rotina de saúde e, na área amorosa, ouse na paquera e sinta a química crescer com quem deseja. Dia repleto de surpresas!

Cor: Branco.