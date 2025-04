Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (2) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

A quarta começa com good vibes para você se entender melhor com os outros, Sagita, e seu lado sociável pode ser um grande trunfo nas atividades do dia a dia, inclusive no serviço. Aproveite para dar andamento em tarefas que envolvem a colaboração de terceiros. O romance conta com altas doses de carinho e entrosamento.

Cor: Laranja.

Prepare-se para um dia de muito trabalho. Aja com determinação e colherá boas notícias – talvez relacionadas ao passado ou à saúde de um familiar. O universo está alinhado aos seus interesses, mas lembre-se de manter o foco. Talvez haja sacrifícios no amor, mas o esforço compensará até o final do dia.

Cor: Violeta.

A energia flui e seu dia promete ser melhor do que você imagina! Sua criatividade e habilidade de comunicação brilham no trabalho. Mas o destaque do dia é o amor - seja encantando alguém novo ou vivendo momentos maravilhosos a dois!

Cor: Salmão

Hoje é dia de resolver as tarefas chatas e organizar a sua vida, apostando no bom senso. Aproveite para realizar aquele desejo de compra antigo e resolva questões envolvendo dinheiro e família. Curta um programa caseiro ao lado de quem ama e controle o ciúme.

Cor: Cinza.