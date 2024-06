Diadema recebe lançamento de programa federal

Diadema vai receber amanhã o lançamento nacional do programa federal Periferia Viva, de qualificação de núcleos habitacionais. A iniciativa vai destinar R$ 200 milhões para intervenções nos núcleos Gazuza e Marilene.

O evento terá a presença de Guilherme Simões, secretário nacional de Periferia do Ministério das Cidades. O Periferia Viva está no pacote do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e vai destinar R$ 18,3 bilhões a 532 municípios do país.

Com isso, Diadema volta a assinar contratos com o governo federal no âmbito do PAC - uma das vitrines das gestões petistas - após 15 anos.

“Os núcleos Gazuza e Marilene vão passar por grandes intervenções, com obras de urbanização e mobilidade, construção de moradias, contenção de encostas, melhorias habitacionais e criação de espaços de lazer e uso comunitário”, disse Patrícia Cavalcanti, secretária municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

A proposta para o núcleo do Gazuza prevê a instalação de redes de água e esgoto, sistema de drenagem e pavimentação, além de melhoria em 556 moradias. A atual fonte de água será remodelada para abrigar um espaço de área verde e de lazer, e a mobilidade terá a criação de uma rua ligando duas avenidas. Cerca de 100 famílias serão removidas e reassentadas em prédio que, no pavimento térreo, terá um ponto de apoio à UBS (Unidade Básica de Saúde).

O núcleo do Marilene também vai passar pela melhorias, com a criação de novos espaços comunitários, de lazer e comerciais. As ações voltadas à mobilidade vão permitir a circulação de veículos de emergência e ônibus.

A escadaria situada no centro do núcleo será substituída por uma escada rolante. As famílias removidas serão reassentadas em prédio a ser erguido em área dentro do núcleo.