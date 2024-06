Marido de Sasha Meneghel, João Lucas rebate comentários sobre se maquiar: Ela que faz em mim

João Lucas e Sasha Meneghel roubam os holofotes sempre que aparecem juntos. O motivo? Além da fofura do casal, a evolução no estilo do cantor. Bem, não era de se esperar menos, né? Afinal, Sasha é estilista, então, é claro que tem uma mãozinha dela nessa mudança, que ficou ainda mais perceptível no Carnaval de 2024.

Agora, João voltou a falar sobre o assunto estilo ao rebater um comentário em um vídeo seu postado nas redes sociais. Uma seguidora escreveu:

Daqui a pouco está usando maquiagem!.

O cantor não deixou baixo e respondeu que sua esposa que faz suas maquiagens:

Daqui a pouco não? eu já uso com frequência. inclusive, a Sasha que faz em mim!.