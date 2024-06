D I A D E M A. 15 de abril de 1964. Uma data para a história. E uma história escrita a pé...

Loli escreveu: “Foi somente em 15 de abril de 1964 que Diadema ganhou um dia para chamar de seu. Foi o ano em que o dia 8 de dezembro foi instituído oficialmente como a data de aniversário da emancipação político-administrativa da cidade, dada pela Lei 184/64”.

NOTA - O 15 de abril de 1964 passa a ser incluído no rol das efemérides desta página Memória.

UM CAMINHO

Diadema emancipou-se de São Bernardo por meio de plebiscito realizado na véspera do Natal de 1958. Participaram 300 eleitores e o “sim” da emancipação venceu por uma margem de apenas 36 votos.

Décadas depois, um daqueles eleitores, na condição de autonomista, localizou na Assembleia Legislativa o processo da emancipação, copiado e divulgado como receita às demais cidades.

Walter Carreiro, metalúrgico aposentado, hoje memorialista, ensinou a todos nós que um caminho para se chegar à história da emancipação municipal passa pela Alesp. Para tanto, é preciso vasculhar os arquivos da Assembleia, pois nem tudo está devidamente ordenado na nossa casa de leis maior.

No caso de São Bernardo, o do apêndice “do Campo”, nascido no crepúsculo da ditadura Vargas, a situação é mais difícil e é preciso descobrir onde se arquivou a documentação do chamado “Departamento das Municipalidades”, órgão que fez as vezes do Poder Legislativo quando este foi impedido de existir.

WALTER CARREIRO

Ele grava um depoimento comovente naquela tarde de 19 de abril de 2024, no Salão Nobre do Diário, ao explicar como escreveu a história de Diadema: “Foi difícil. O meu livro sobre as ruas demorou dez anos. As pessoas perguntavam: já terminou? Fiz tudo a pé”.

LOLI, A ARQUITETA

Maria Luísa Gagliardi forneceu, dias depois do encontro no Diário, um texto em que reúne documentos sobre o processo de formação político-administrativa de Diadema, do qual extraímos a data do 15 de abril de 1964.

O trabalho de Loli abre o vídeo sobre a participação de Diadema no encontro organizado pelo Diário do Grande ABC.

NO AR

A participação de Diadema no encontro dos memorialistas de 19 de abril, logo, logo, estará no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

