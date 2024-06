Ao sr. Gilberto Costa

A defesa enfática que o líder do governo na Câmara de São Caetano, Gilberto Costa (Progressistas), fez na sessão de ontem do tratamento misógino que o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) destinou à repórter deste Diário, Camila Pergentino, merece figurar nos anais da insensatez e do desvario. Recorrendo a exercício retórico de proporções dantescas, o vereador tentou transformar o chefe do Executivo na vítima do episódio! Na versão desvairada do parlamentar, ao fazer pergunta incômoda durante coletiva de imprensa, a jornalista tirou do tucano o direito dele trabalhar, de exercer seu ofício! Como se dar explicações à sociedade, inclusive sobre assuntos inoportunos, não fosse sua obrigação.

Fala Gilberto Costa: “As pessoas gostam de bater. E aí, no momento que não têm uma resposta a uma pergunta, ‘ah, mas aí me tiraram o direito de trabalhar, de exercer minha função’. E a nossa?” É preciso ir aos fatos para recuperar o que aconteceu naquela quarta-feira, 30 de maio. Durante entrevista com a então secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, Camila começou a formular sua pergunta quando foi interrompida pelo prefeito. Com a educação que deve ter recebido em casa e provavelmente despende à mulher e à filha, Auricchio impediu que a jornalista concluísse o raciocínio, argumentando que ela trabalhava para jornal que, segundo sua avaliação, não era bem-vindo em São Caetano.

Segundo o líder do governo, Auricchio “não gosta” que o Diário fale mal de São Caetano, o que prova que ambos não leem o jornal – ou, se leem, têm problemas graves de compreensão de texto. É o contrário. O Diário gosta tanto de São Caetano que não se furta de apontar quem verdadeiramente trama contra a cidade, à socapa. Gilberto Costa encerrou sua explanação com uma peróla. “Em qual momento a imprensa vai ser neutra e dar os dois lados da história?” A resposta é simples: quando o outro lado da história deixar de ser covarde, truculento, arrogante, machista e, em vez de impedir uma jornalista de cumprir suas obrigações, responder quando for questionado. De preferência, com cortesia e educação.