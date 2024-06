Edlaine, Liziane e Guipa formam quarta Zona de Risco em A Grande Conquista

O jogo está esquentando! Nesta terça-feira, dia 4, os participantes de A Grande Conquista se juntaram na sala mais uma vez para a votação da Zona de Risco. As donas da casa, Edlaine e Liziane, receberam a oportunidade de indicarem um jogador direto para a berlinda, porém, apesar de muita conversa, as duas não conseguiram escolher um nome e foram punidas por isso.

Rachel Sheherazade, que está no comando do programa, anunciou que Edlaine perderia os dez mil reais que já tinha garantido e, para a dupla, as duas estariam indicadas direto para a Zona de Risco, correndo o perigo de serem eliminadas. Vixe! E é claro que o castigo reverberou na sala, né?

Kaio ficou bem incomodado com Lizi, mas a conquisteira afirmou que não sabia que a companheira poderia perder o dinheiro que já tinha conquistado. Vale ressaltar que a ex-A Fazenda tomou a decisão de causar a punição de maneira pensada, mas não sabia quais seriam as consequências.

A votação cara a cara pegou fogo e colocou os conquisteiros contra a parede. As discussões rolaram soltas e Rachel precisou interferir diversas vezes para controlar os participantes que continuaram brigando ao vivo. Any e Fernando foram os jogadores que mais discutiram pelos votos trocados.

O ator e a empresária tiveram o início de uma briga durante a dinâmica que acontece no Hora do Faro e o clima continuou pesado entre eles. Os dois trocaram farpas no sofá e agitaram a madrugada, provando que ainda tem muita coisa para acontecer no programa.

Após muito bate boca, Rachel anunciou que Guipa recebeu a maioria dos votos e ocupou o terceiro lugar da Zona de Risco, que acontece na próxima quinta-feira, dia 7.