Região promove arrecadação para campanha do agasalho

Os municípios do Grande ABC, por meio dos fundos de sociais, já iniciaram a tradicional campanha do agasalho, iniciativa de arrecadação de roupas, cobertores e outros itens para que pessoas em situação de vulnerabilidade social possam se proteger das baixas temperaturas. A região conta com 167 pontos de coleta distribuídos em pelo menos três cidades, Santo André, São Bernardo e Diadema – as demais não informaram os dados.

Com a proximidade do inverno, que começa no dia 21 deste mês, a previsão meteorológica para junho é de baixas temperaturas com pelo menos quatro massas de ar frio na região sudeste do País. No Grande ABC, os termômetros devem continuar baixos e não devem passar de 20°C, pelo menos até a segunda semana de junho, segundo informações da Climatempo.

Em Santo André, a campanha do agasalho começou no início de maio e segue ativa até o dia 22 de setembro, último dia do inverno. Até o momento, foram distribuídos cerca de 70 mil itens, entre roupas de frio e cobertores, para as 124 entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade, que atendem 55 mil andreenses.

Em 2023, o município andreense arrecadou 247 mil itens. “Mais uma vez contamos com a solidariedade da nossa gente e temos certeza de que assim como nos anos anteriores, a Campanha do Agasalho 2024 será um sucesso. Nossa expectativa é seguir recebendo recordes de doações e desta maneira aquecer o inverno dos andreenses que mais precisam”, destacou Ana Claudia de Fabris, presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade.

Para quem deseja doar, são mais de 100 endereços em toda a cidade, entre eles as cinco Lojas Solidárias, quatro delas instaladas nos shoppings da cidade (ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho) e a quinta na Coop Queirós. A sede do Fundo Social de Solidariedade e o Prédio do Executivo do Paço Municipal (Prefeitura) também são pontos de arrecadação.

Iniciada em 9 de maio, a iniciativa de São Bernardo conta com 45 pontos de arrecadação e segue até o dia 1° de agosto. Os locais de coleta são em condomínios residenciais, escolas, faculdades, shoppings, estabelecimentos comerciais, entre outros. Os endereços estão disponíveis no site da Prefeitura.

Todas as peças de inverno recebidas na campanha serão repassadas para entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social, que atuarão como pontos de triagem e distribuição dos itens arrecadados junto às comunidades onde estão inseridas.

A Campanha do Agasalho “Aquece, Diadema! Doe um pouco do seu calor para quem mais precisa” começou em maio e vai até setembro. Segundo a Prefeitura, pode ser doada qualquer peça de vestuário, inclusive calçados. “A prioridade é para roupas mais quentes como blusas, casacos, moletons e cobertores”, pontuou o Paço.

Além das 20 UBS (Unidades Básicas de Saúde) da cidade, os postos de arrecadação incluem o Paço Municipal (rua Almirante Barroso, 111) e sede do Fundo Social de Solidariedade (rua Almirante Barroso, 160), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, exceto feriados.

As roupas e calçados que o Fundo Social de Solidariedade de Diadema arrecada são distribuídos no inverno e demais estações. Para isso, a administração realiza o projeto Varal Solidário, em diversos pontos da cidade ao longo do ano, que distribui gratuitamente roupas, calçados, cintos, bolsas e outros itens. Mais informações estão disponíveis no site da Prefeitura.

Além disso, o Fundo Social do Estado de São Paulo destina anualmente durante essa época do ano cobertores para os municípios. Segundo o governo estadual, serão comprados 125 mil cobertas que serão entregues às cidades com base nos dados do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). O processo de compra dos cobertores já está em andamento.