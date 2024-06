PM de São Bernardo reforça policiamento em Porto Alegre

Policiais militares do 6° Batalhão de São Bernardo irão reforçar o policiamento em apoio ao 11° Batalhão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, no município de Porto Alegre.

As ações do grupo vão se dividir em policiamento ostensivo, para coibir saques nos comércios e residências atingidas pela inundação, e também em ações humanitárias de distribuição de água e alimentação.

Os policiais de São Bernardo estão sob comando da Sargento Roseli Nunes, que por sua vez responde ao Comando do Batalhão Humanitário da Polícia Militar do Estado de São Paulo, composto de 150 homens e mulheres.

OUTRAS REGIÕES

Atualmente, estão presentes no Rio Grande do Sul cerca de 440 policiais de outros estados, entre eles efetivos de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, do Ceará, Mato Grosso do Sul e do Distrito Federal. Além de integrantes das polícias militares, há o grupo da Força Nacional de Segurança.