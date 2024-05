Reddit assina acordo de licenciamento com OpenAI e ação salta 9% no after hours de NY

O Reddit informou que assinou um acordo com a OpenAI para dar à startup de inteligência artificial acesso aos seus dados, seguindo acordos semelhantes feitos com o Google e a empresa de software de relações públicas Cision.

Os termos financeiros não foram divulgados.

O Reddit diz que o acordo trará seu conteúdo para o chatbot ChatGPT da OpenAI e novos produtos. A OpenAI também se tornará um parceiro de publicidade do Reddit. Além disso, os usuários e moderadores do Reddit ganharão novos recursos com tecnologia de IA.

O licenciamento de dados é uma nova linha de negócios para a empresa de mídia social, que gera a maior parte de sua receita com vendas de publicidade.

Depois da notícia, a ação do Reddit disparava 9,61% no after hours da Bolsa de Nova York por volta das 18h40 (de Brasília)