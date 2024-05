Senai abre 1.700 vagas para formação gratuita e contempla Grande ABC

O Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) abriu 1.700 vagas para cursos gratuitos, contemplando alunos de Santo André, São Bernardo e São Caetano, Diadema. Dentre as oportunidades, a instituição abrangerá qualificação profissional e também formará profissionais ao nível técnico. O prazo para as inscrições no processo seletivo, entretanto, serão encerradas em breve: nesta segunda-feira (3).

As aulas têm previsão de início no segundo semestre e, além das quatro cidades da região, participam outras 36 unidades do Senai no Estado: Americana, Araraquara, Bauru, Birigui, Campinas, Guarulhos, Indaiatuba, Iracemápolis, Itatiba, Jandira, Jaú, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Pirituba, Presidente Prudente, Rafard, Santa Bárbara d’Oeste, Santana de Parnaíba, Osasco, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Suzano, Taubaté, Valinhos e Votuporanga. Já na capital paulista, as escolas estão nos bairros: Brás, Mooca, Santo Amaro, Tatuapé, Vila Alpina, Vila Leopoldina e Vila Mariana.

Para participar é necessário acessar o site www.sp.senai.br. Após a candidatura, os processos seletivos acontecem por meio da aplicação de uma prova, composta por 60 questões de múltipla escolha. AS OPÇÕES DISPONÍVEIS

Segundo divulgações do Senai-SP, os Cursos de Qualificação Profissional (Aprendizagem Industrial) visam promover uma formação básica para ocupações específicas, para que jovens possam atuar em seu primeiro emprego na indústria. Os conteúdos são mais voltados para a prática profissional, com carga horária variada entre 800 horas e 1.600 horas. Como requisito, os alunos devem ter o Ensino Fundamental completo, além de idade entre 14 e 24 anos até a conclusão do curso.

Já os Cursos Técnicos são aqueles que equilibram teoria e prática de forma mais aprofundada, proporcionando uma base para a continuidade dos estudos em níveis superiores, como cursos tecnólogos, também ofertados pela instituição. Além disso, os cursos de formação técnica colocam os alunos em contato com problemas reais da indústria e têm carga horária de até dois anos. São destinados a estudantes que estão estudando ou já concluíram o Ensino Médio, sem limite máximo de idade para a realização.

Para os Técnicos, as vagas abertas são em Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Manutenção de Máquinas Industriais, Mecânica, Mecatrônica, Plásticos e Qualidade. Na Aprendizagem, as opções envolvem: Assistente Técnico de Vendas, Auxiliar de Linha de Produção, Auxiliar de Produção Gráfica, Confeccionador de Roupas, Construtor de Edificações, Costureiro Industrial, Eletricista Industrial, Mecânico de Automóveis Leves, Mecânico de Manutenção e Operador de Processos Logísticos.

CRONOGRAMA DAS OPORTUNIDADES

Cursos de Qualificação Profissional (Aprendizagem Industrial)

Inscrições: 20/5 a 3/6

Prova: 16/6

Resultados: 10/7

Matrícula classificados (1ª chamada): 10 a 17/7

Matrícula suplentes (2ª chamada): 18/7

Matrícula suplentes (3ª chamada): 19/7

Link de inscrição: sp.senai.br/processo-seletivo/aprendizagem-industrial-comunidade

Sem taxa de inscrição.

Cursos Técnicos

Inscrições: 20/5 a 3/6

Prova: 23/6

Resultados: 15/7

Matrícula classificados (1ª chamada): 15 a 19/7

Matrícula suplentes (2ª chamada): 22/7

Matrícula suplentes (3ª chamada): 23/7

Link de inscrição: sp.senai.br/cursos-tecnicos-comunidade

Taxa de R$ 40,00 na inscrição.