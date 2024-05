Na região, 122,7 mil contribuintes não enviaram a declaração do IR

O prazo para entrega da declaração de Imposto de Renda Pessoa Física termina às 23h59 de hoje. Nas cidades do Grande ABC, 122.721 moradores ainda não enviaram os documentos. O número equivale a 13,29% dos 924.069 que são esperados pela Receita Federal.

Quem deixou para a última hora deve ficar atento, pois se perder o prazo terá de pagar multa que pode variar de R$ 165,74 até 20% do imposto devido, mais juros de mora.

O CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo) alerta que a Receita também toma providências administrativas, com a inclusão no Cadin (Cadastro Informativo dos Créditos não

Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais). Com isso, o contribuinte fica com o CPF irregular (pendente de regularização) e impedido de contratar empréstimos e financiamentos, viajar para o Exterior, obter cartão de crédito e passaporte, além de cair em uma lista que leva a exame mais minucioso das suas movimentações financeiras. Nos casos mais extremos, há a previsão do cancelamento do CPF e ação penal por sonegação fiscal.

Por isso, os especialistas orientam a enviar a declaração no prazo, mesmo que ela não esteja totalmente pronta. E, posteriormente, realizar uma declaração retificadora. Assim o contribuinte escapa das sanções.

No Grande ABC, já foram enviadas 801.368 declarações. A cidade com maior número de acertos de conta até o momento é Santo André, com 250.067. São Bernardo aparece na sequência, com 249.531, seguida por Mauá (98.139), Diadema (95.188), São Caetano (71.135), Ribeirão Pires (29.107) e Rio Grande da Serra, com 8.201.

AVISO

A Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do CRCSP alerta que, geralmente, a Receita encaminha carta informando quaisquer tipos de inconsistências, mas o contribuinte também pode consultar, a qualquer momento, o portal E-CAC, no site da Receita, usando a senha gov.br ou o certificado digital pessoa física.

“Com esse acesso é possível que o contribuinte verifique qualquer inconformidade na declaração ou até mesmo se ela foi devidamente processada. Esse tipo de consulta preventiva é importante, pois pode evitar qualquer problema de alguma notificação não recebida, e claro, regularizar possíveis inconsistências tempestivamente e de maneira antecipada”, adverte a comissão.

RESTITUIÇÃO

Hoje será pago o primeiro lote de restituições. Ao todo, 5.562.065 contribuintes receberão R$ 9,5 bilhões.

A maior parte, 2.595.933 contribuintes, têm entre 60 e 79 anos. Em seguida, há 1.105.772 cuja maior fonte de renda seja o magistério. Em terceiro, vêm 886.260 declarações de contribuintes gaúchos, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão. Em quarto lugar, estão 787.747 contribuintes que informaram a chave Pix do tipo CPF na declaração.