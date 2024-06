Agência busca aproximar MEIs de linhas de crédito

A aproximação dos MEIs (Microemprendedores Individuais) do Grande ABC com as linhas de crédito oferecidas pelo Acredita, programa que disponibiliza recursos com taxas de juros diferenciadas para que pequenos empreendedores possam quitar dívidas, está nos planos da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC. O tema foi debatido em encontro realizado no dia 29, entre representantes do setor e o diretor de fomento do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Marcelo Strama.

O presidente da agência, Aroaldo da Silva, defendeu a ideia de criar uma rodada regional de esclarecimentos e de oferecimento das linhas do Acredita, por meio de bancos privados e públicos. “Precisamos estimular para que o programa chegue às pessoas. Os empreendedores, muitas vezes, não conhecem e têm dificuldade em acessar. Vamos debater no Grande ABC, com as associações comerciais, Ciesps (Centros das Indústrias do Estado de São Paulo), CDLs (Câmaras dos Dirigentes Lojistas), prefeituras, Sebrae, entre outros, a ideia de organizar essa divulgação e facilitar o acesso às linhas numa grande mobilização regional”, comentou.

O Grande ABC possuía em dezembro do último ano 246.633 MEIs ativos, segundo dados do Sebrae. Em 2020 eram 171.621, o que representa um crescimento de 30,41%. A modalidade, criada há 16 anos, permite que profissionais que faturam até R$ 81 mil por ano (R$ 6.750 por mês), com no máximo um empregado contratado que receba um salário mínimo e sem participação em outra empresa como sócio ou titular, possam regularizar as suas atividades.

Dentre as cidades, a que mais possui MEIs é São Bernardo, com 76.105; em seguida vem Santo André, com 69.355, Diadema (36.781), Mauá (34.676), São Caetano (16.173), Ribeirão Pires (10.083) e Rio Grande da Serra (3.460).

No encontro realizado na agência, Marcelo Strama explicou que Acredita possui linhas de crédito para públicos variados: dos usuários do CadÚnico, que terão acesso a microcrédito orientado com manutenção do benefício, a empresas de pequeno porte. Para os MEIs e microempresas a iniciativa traz uma linha de crédito especial, com juros diferenciados, o ProCred 360. A medida provisória institui também o Desenrola Pequenos Negócios, que vai permitir a renegociação de dívidas para MEIs, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

Marcelo Strama, ressaltou a iniciativa de construção de mesa de diálogo entre a região e o governo federal. “É de grande importância esse debate com a região para que as informações cheguem nos municípios e nos pequenos empreendedores”, comentou, ressaltando o objetivo do programa.

Strama recebeu um documento com solicitações da região que solicita acesso simplificado nos parcelamentos de dívidas para o público, canal exclusivo aos municípios na qualidade de facilitadores, disponibilização de dados para as prefeituras, intensificação de campanhas de regularização, entre outros.

Além das demandas, a entidade regional solicitou agenda com o Ministro Marcio França.