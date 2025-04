Taxas de juros avançam com dólar acima de R$ 6 por guerra comercial

O dólar avança na manhã desta quarta-feira, 9, para acima de R$ 6,00, puxando os juros futuros, em meio ainda à alta dos rendimentos dos Treasuries pelos temores com a guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os dados das vendas do varejo abaixo do esperado em fevereiro parecem ficar em segundo plano.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,855%, de 14,760% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 14,595%, de 14,326%, e o para janeiro de 2029 avançava para 14,610%, de 14,277% no ajuste de terça-feira, 8.