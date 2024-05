Nestlé abre curso de empreendedorismo jovem na Gastronomia

A Nestlé, em parceria com a plataforma de cursos online Co.liga, abriu inscrições gratuitas para formação de jovens empreendedores na área de gastronomia, válida para todo o Brasil. Ao final do curso, os alunos apresentarão projetos para concorrer a uma visita exclusiva à cozinha da Nestlé na capital paulista, com todas as despesas de viagem pagas pela empresa. Os melhores autores poderão receber um prêmio em dinheiro para iniciar ou acelerar os próprios negócios gastronômicos.

O edital ‘A.colher’ seguirá aberto até este domingo (2), pelo site https://coliga.digital/oportunidades/projeto-acolher. Sem a necessidade de experiência prévia, podem se aplicar na oportunidade jovens de 18 a 29 anos.

Segundo a organização, todo o processo ocorre de forma faseada: 500 candidatos ao edital serão selecionados em um primeiro momento para aulas de aspectos fundamentais como cozinha básica, conservação de alimentos, higiene e tendências gastronômicas; destes alunos, 30 serão convocados para uma bolsa de tutoria. A etapa final é destinada a três participantes, para financiamento do próprio negócio e imersão na cozinha da Nestlé.

A expectativa é que em maio de 2025 a experiência esteja concluída. Com a parceria, o objetivo é reduzir a informalidade que marca o segmento e incentivar o empreendedorismo, segundo Helen Andrade, Head de Diversidade e Inclusão na Nestlé. “E esta aceleração de negócios pode ser embrionária ou estar ainda no campo das ideias”, destaca.

João Alegria, Secretário Geral da Fundação Roberto Marinho, destacou durante o lançamento do edital exclusivamente à juventude toca também em uma dor nacional: a evasão escolar - segundo o Censo Escolar de 2023 do MEC (Ministério da Educação) e IBGE (Instituto Brasileiro De Geografia e Estatística), cerca de 9 milhões dos jovens de 18 a 29 anos não concluíram a escola.

“Garantir a renda da família hoje como uma prioridade é, de fato, uma realidade. É valioso pensar que os jovens necessitam sim de uma formação, para não parar na informalidade, ilegalidade ou só no intuitivo. A educação do Brasil precisa estar atenta a isto. Por isso pensamos em ampliar o conteúdo para algo prático, voltado justamente para tendências e ao campo de oportunidades emergentes e criativas”.